Vergüenza de asambleístas

Con esos dirigentes políticos de oposición y esa mayoría de asambleístas, salvo excepciones, resulta difícil atender los acuciantes problemas que sufre la mayoría de ecuatorianos. En lugar de contribuir a la búsqueda de soluciones, están dedicados a buscar el fracaso del gobierno aunque eso será del país y afectará a los que más necesitan.

Con sus acciones desafiantes, han quedado al descubierto. Luego de sus fracasos electorales y frustraciones políticas, como fuera el fallido pacto vergonzoso para dirigir la Asamblea, hoy intentan imponerle y someterle al Ejecutivo, sin importarles la nación.

La sesión en la que se destituyera a la segunda vicepresidenta de la Asamblea fue una demostración de algo que debiera avergonzarles por las mutuas acusaciones entre legisladores salpicados de otras irregularidades, incluida su presidenta, hasta establecer cuáles son peores.

Si bien un sistema democrático funciona con una necesaria oposición, con pesos y contrapesos, en la Legislatura se han juntado al menos tres sectores que hacen la mayoría y que intentan bloquear las iniciativas del Ejecutivo, aunque luego por cálculo político quieren suavizar la posición hablando de diálogo para ganar tiempo, mientras avanza el proceso de investigación de los Pandora Papers y que tiene como objetivo al Presidente.

El bloque mayoritario, luego de perder las elecciones, sueña con el retorno al poder para volverle a meter mano en la justicia y revisar las sentencias condenatorias por corrupción comprobada en contra de sus líderes y llevarle al país hacia el camino desastroso de Venezuela. A ellos se suma el segundo bloque, que se alió inicialmente con el sector oficialista hasta captar las principales dignidades y luego se pasó a la oposición en busca del estallido que propicia el principal dirigente indígena, que intenta imponer sus designios extremistas y violentos por sobre la racionalidad. Se han unido a pesar de que los primeros cuando gobernaron les persiguieron, agredieron y enjuiciaron. En política no hay dignidad.

El tercer bloque, que sobrevive con su líder frustrado por no llegar al poder, desde las sombras presiona, vaticina el fracaso del régimen e intenta imponer sus políticas populistas y demagógicas, sin contribuir a la búsqueda de soluciones.

No se dan cuenta que están bloqueando no solo las propuestas del gobierno sino las aspiraciones y angustias de cerca de seis millones que no tienen pleno empleo; son indiferentes frente al drama de la desnutrición crónica infantil y la pobreza, que han crecido aún más con la pandemia. Debatan y propongan pero no obstaculicen. Con la política criolla no hay que ser ingenuos ni caer en los engaños. El Ecuador debe estar consciente y atento frente a los intentos de desestabilización de esta clase de políticos que le tiene secuestrado al país.