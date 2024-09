Los ismos son rúbricas de nociones sobre algún sistema, movimiento o doctrina (filosofía, literatura, arte, política) y fijación de su extensión y límites. Digitalismo: todo lo que se hizo en nombre de las artes visuales, valiéndose del computador o la tableta. Su precursor fue Harold Cohen, artista británico (1928-2016), celebrado pintor abstraccionista, y, luego, artista digital, algorítmico y generativo.

Cohen, a pesar de estar inconforme con haber dado un vuelco a las artes visuales mediante la fusión del artista con la tecnología, inventó AARON, un programa de computación mediante el cual se crea arte de manera autónoma.

Comienzos de los setenta del siglo XX, AARON causó estruendo (alharaca y novelería) en la historia de las artes visuales. ¿Fin de una tendencia e inicio de otras? Las llamadas artes visuales clásicas se desvanecerán con la consumación de la especie humana, pero tal vez no serán nunca más como antes de la creación de Cohen.

Al principio, el perturbador invento sirvió solo para tratar “los aspectos internos de la cognición humana”: imágenes exentas de significaciones del mundo exterior. A pesar de la desazón de Cohen, su máquina de pintar se llevaba los elogios, no así la obra que producía.

Reprochado por él mismo, fue invitado a exponer en exclusivos espacios. Lo más trascendente fue su osadía respecto de los formatos y la cantidad de productos, miles de dibujos, desde papel tamaño carta hasta murales gestados por su histórica máquina.

Oficiante y vibrante expositor de sus “postulados”, anduvo por el mundo exaltando su creación. Sus dibujos llovían sobre los visitantes, muchos de ellos turistas que los arrojaban en el primer tacho de basura que encontraban.

El arte digital ha corrido con éxito en el tiempo. Bienales, trienales, museos, galerías, zonas públicas lo han albergado con inimaginable éxito económico. En estos momentos y con mucho ruido, corre la idea de que está viviendo su ocaso. Ahora las obras de esta vertiente, que se subastaban en millones de dólares, han desaparecido. Museos y galerías han cerrado sus puertas a esta tendencia.

Ianko López es uno de los críticos que han reseñado el eclipse del novísimo arte. Rememora, en uno de sus últimos textos, el tiempo en que un muestrario de dibujos digitales de monos desastrados fue subastado por dos coleccionistas excéntricos y fanfarrones que proclamaron su proeza de haber gastado millones en ese evento; o, por fin, una subasta en Christie’s que alcanzó una cifra envidiable por un video de Mike Winkelmann, conocido como Beeple, que fue el detonante del ocaso del arte digital. El multifacético Beeple tiene dudas de si es o no artista o si fue el azar el que lo llevó a la gloria.

Criptoarte o arte NFT se llaman estas novedades. ¿Qué significa? Aunar tecnologías dispares en una obra visual. Y de estas siglas y ejecuciones “crípticas” para el común de los mortales, arrancó la debacle del digitalismo. Obras consagradas por la crítica y los medios, los denominados NFT, token no fungibles, vivieron tiempos de éxito inusitado. (Obras fungibles son las que puede ser reemplazadas por iguales; las no fungibles, aquellas que no pueden serlo).

Iniciado 2021 un collage de Beeple de 5000 imágenes de video ejecutadas durante 13 años fue subastada por Christie’s en $70 millones. El suceso fue el anuncio del fin de la última burbuja de las artes visuales. La obra subastada no existía. Nadie podía verla; estaba en la nube –o en la nubes– para que entendamos los simples mortales. Quien la adquirió –solo esa persona– tenía la clave para verla. Así de extraño. Engendro, quizás, del feroz y frívolo capitalismo tecnológico que vivimos.

Expertos en materia económica infieren que la caída del digitalismo se debió a su súbito ascenso; todo activo –dicen– cuyo valor crece como por arte de magia desciende con igual celeridad, a no ser que sobrepase nuestras humanas limitaciones y constituya una obra potente. Otro motivo, la ingente cantidad de obra digital mediocre y trivial que emergió en tiempos pandémicos: meras ilustraciones o insignificantes memes. Añádase la voracidad de especuladores cegados por su patológica ambición de dinero fácil, falaz y perverso horizonte que se inocula en la mayoría de las nuevas generaciones.