Diez y ocho

mcardenas@elcomercio.org



La vanidad humana lleva a los hombres y mujeres comunes a cometer pecados que no la historia no perdonará, se grabarán en la memoria ciudadana por más corta y pobre que esta sea. Quito, Distrito Metropolitano, necesita de un alcalde preparado ,que conozca de administración profesional del área, emprendedor probado, que haya arrancado más que una campaña política para elegirse. Un ser humano probado y responsable, honesto y serio.



No es un orgullo sino una vergüenza la conformación de un equipo y suplentes suficientes para cualquier deporte pero, de candidatos a la alcaldía.



Es una cobarde afrenta a la democracia por parte de quienes presentan candidatos para lograr una cuota de poder sin la responsabilidad que conlleva la práctica del mismo. Así, sólo se logra división del voto y por lo tanto cada uno orgulloso ondeará el porcentaje que logró en una caótica y confusa elección.



El resultado podría ser una gran pérdida para una urbe necesitada de la responsabilidad de líderes político administradores. Ganará, gracias a la gran irresponsabilidad de los partidos y candidatos, en su máxima expresión de egoísmo y vanidad, la carita más conocida, la voz más escuchada, el populismo en su máxima esencia. Así se fragua la gran pérdida para la ciudad.



Irrefutable la glotonería de figurar sin importar para que dignidad ni su preparación para ocuparla.



¿Volveremos a votar en contra en vez de a favor de alguien que nos convence por su plan presentado y carta de presentación?



Hay buscar a alguien que preparado con consciencia por años para liderar una ciudad hacia la modernidad.



Importante su energía, decisión, convicción suficiente para enfrentar una ciudad dejada a su destino por los últimos diez años.



Algunos candidatos serán excelentes en sus campos profesionales, en sus recientes campos políticos, excelentes en su pasado liderando la ciudad, otros, hombres y mujeres, son populistas puros y duros, atrevidos y descarados.



Algunos quizá buscan simplemente, una frase más para la presentación de sus currículums en el futuro.



Hasta cuándo permitiremos que jueguen a su placer, el de los políticos, con el futuro de la urbe, de nuestra ciudad, que es nuestro hogar.



¿Por qué, si sienten ser tan buenos ciudadanos, capaces de administrar no conformaron un solo equipo para desafiar al peligroso populismo cuya finalidad y resultados tan bien conocemos?



Los ciudadanos deben reflexionar profundamente antes de rayar las papeletas, obligatoriamente con vistas al futuro, en la búsqueda de figuras que no traigan en sus pasados grilletes o dudas de corrupción, que no hayan sido bailarines adeptos a los camisetazos necesarios para vivir de la política, que sean preparados y no sólo caritas bonitas y conocidas, que no se hayan prestado para llenar papeletas y lograr porcentajes.



Esto es responsabilidad ciudadana.