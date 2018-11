La prensa, el mayor enemigo

¿Cuál es el denominador común entre la actitud de Trump en relación con periodistas y medios de comunicación y la de populistas autoritarios latinoamericanos como Correa, Chávez, Maduro, Ortega o los Kirchner? A pesar de las múltiples diferencias entre ellos, todos han profesado una obsesiva animadversión hacia la prensa crítica.

Desde cuando fue candidato, el multimillonario estadounidense se quejó de la cobertura mediática y hasta amenazó con que, si llegaba a la presidencia, le sería más fácil demandar a los medios por sus publicaciones.

Quienes ejercen el poder suelen quejarse por los comentarios, noticias y coberturas; pero tanto Trump como los otros mandatarios mencionados se han embarcado en una ofensiva sin tregua contra la prensa.



Diarios de tanto prestigio como The New York Times o The Washington Post han sido blanco de descalificaciones y ataques: la cuenta tuitera de Trump, con más de 30 millones de seguidores, parece por momentos una trinchera de guerra; desde allí, llama “fake news” a las verdades incómodas y ha llegado al extremo de difundir un videomontaje en el que el presidente golpea a una persona que aparece con el rostro escondido bajo el logo de CNN. El más reciente desencuentro se produjo en una rueda de prensa en la cual, molesto por una pregunta del periodista de ese medio y ante su insistencia por formular otra, le increpó de forma áspera y, a la par, la Casa Blanca retiró la acreditación al corresponsal. CNN demandó al mandatario y otros funcionarios. Un juez federal ordenó devolver la acreditación al periodista.



Aunque inicialmente un vocero declaró que la Casa Blanca acogería la resolución de modo provisional, después modificó esa reacción y devolvió a Jim Acosta en forma definitiva la credencial. Las instituciones confiables son un freno para las peligrosas salidas de madre del caótico y temperamental mandatario de la primera potencia mundial. A falta de ellas, puede aparecer el pen drive de un Chucky Seven para dictar la sentencia a favor del presidente, como aconteció en nuestro país con la demanda contra El Universo.



Personalidades ególatras no resisten la crítica; arremeten contra la prensa, pero son inclinadas al espectáculo y copan el espacio de los medios. Otro común denominador de quienes aborrecen de la prensa crítica es la intolerancia. Desde el magnate audaz y corto de miras para lo que no sea acrecentar su fortuna hasta el político de orígenes modestos que se aprovechó del poder y, en ancas de una demagogia revolucionaria y la corrupción, pudo amasar fortuna y poder, en la derecha o la izquierda extremas, estos políticos que consideran a medios y periodistas como los mayores enemigos, son personajes de un fanatismo extremo y sin verdaderas convicciones democráticas.