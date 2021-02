Si, lectores, hoy, 17 de febrero del 2021, estamos a 53 días de la fecha de la segunda vuelta presidencial -11 de abril – y en la que conoceremos quien será el próximo Presidente del Ecuador, en la ruta al 24 de mayo del 2021, fecha en que el Presidente Moreno debe entregar el poder.

Moreno ya está de ida, le quedan 95 días para tomar decisiones, de no haber circunstancia alguna -no esperable, ni deseable - que altere el proceso que debe darse para entregar la Presidencia a quien alcance la mayor votación el 11 de abril.



En enero del 2017, el entonces Presidente Correa, en el Enlace 510, desde Barcelona. España, anunció que su intención era dejar la mesa servida para el Gobierno a iniciarse el 24 de mayo del 2017.



En el reciente enero del 2021, el Presidente Moreno, comentó sobre como recibió el gobierno en mayo del 2017, puntualizando “No solo no quedó la mesa servida, sino que se fueron llevando hasta la mesa. Dejaron prácticamente saqueado al país; además dejaron 650 obras inconclusas con corrupción, con sobreprecios que rebasaban la Constitución y las normas económicas”.



Lo malo es que lo del saqueo y lo de las obras inconclusas con sobreprecios, no ha tenido – sino en muy limitado número – el establecimiento de responsabilidades; y esto, porque el “correato”, y con los mismos actores que fueron del gobierno de Correa y siguieron con el Presidente Moreno, copan los entornos de éste. ¿Traidores a Correa?, ¿se cuidan las espaldas, con formas de encubrimiento?, ¿aspiran a seguir en el gobierno, en la opción de que el ungido por el ex – presidente Correa llegue a la Presidencia, en una especie de hijo pródigo, a quien el padre no sólo lo perdonó, sino que – además – lo homenajeó con los mejores potajes, porque regresó a él?



El Ecuador requiere de información y compromiso del Presidente saliente, siempre en el entorno de verdad y transparencia. Nada de “medias verdades” que por ser tales, son más ocultamientos que verdades.



¿Cuáles son los compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, de los que dependa lo que falta de desembolsar de los créditos aprobados, así como con las operaciones con el Banco Mundial y con el BID, y otros proveedores de recursos? En los días anteriores al 11 de abril del 2021, los dos finalistas deben pronunciarse sobre esos compromisos; y, electo el próximo Presidente toda decisión que tenga incidencia para el futuro debería intentarse que sea concertada.



¿Cuáles las deudas reales en las cuentas públicas del Ecuador, no sólo por contratos de endeudamiento, sino también por liquidaciones pendientes y las deudas con proveedores. No planteo el pago inmediato, porque saltaría la dolarización, lo que significaría la quiebra del Ecuador.



