Diana: crímenes evitables

Diana Ramírez y la vida que incubaba en su vientre fueron asesinadas el 19 de enero de 2019 en Ibarra. De este execrable hecho se desprenden múltiples actos de violencia, entre las cuales se pueden señalar los siguientes: asesinato, femicidio, feminicidio, xenofobia, linchamiento y estigmatización, todos ellos evitables.

Primero está el “asesinato” del niño que gestaba Diana y concomitantemente el delito de “femicidio”, tipificado por el Código Integral Penal de la siguiente manera: “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”. Este tipo penal fue aprobado en 2014 y desde ese momento hasta 2018 han muerto 587 mujeres; un femicidio cada 3 días.



Este femicidio ocurrió a vista de la policía y bajo la negligencia del ECU 911, lo cual se encuadra en un caso de “feminicidio”. Esta violencia ocurre cuando el Estado incumple las convenciones internacionales, es negligente y hay inactividad de las autoridades encargadas de prevenir y de velar por la seguridad de una mujer. Eso también ocurrió con Diana, porque ella había denunciado agresiones físicas y verbales al ECU 911; y por otro lado, la policía no supo poner fuera del teatro de operaciones a la población que exasperaba al delincuente, tampoco tuvo un negociador, menos un francotirador y aún menos la decisión de actuar por más de 90 minutos. Es probable que esto ocurra porque la policía se siente sin apoyo político, sin legitimidad ciudadana y sin formación adecuada.



Luego de estos crímenes atroces se desataron “linchamientos” y “actos vandálicos” en un contexto de una brutal “xenofobia”, azuzada desde las alturas del poder nacional con el llamado a crear brigadas y de pedir el pasado judicial a los venezolanos. Con un conocimiento mínimo hubiera sido suficiente para interpretar que la violencia de género no tiene nacionalidad y con información saber que en los dos últimos años, cuando llega la migración venezolana, de los 246 femicidios en el país, solo dos fueron cometidos por extranjeros y ninguno de ellos por venezolanos.



Con esa lógica Chile, España, EE.UU. e Italia, estos países, podrían solicitar a los ecuatorianos –por el sentido de reciprocidad- los mismos requisitos para ingresar a sus territorios, porque algunos ecuatorianos han cometido estos crímenes. ¿Qué pasaría con las remesas de los migrantes ecuatorianos que aumentaron en 14% respecto del año pasado?



Y se ha convertido a Ibarra en la ciudad más violenta del país, sin que las estadísticas lo acrediten. Por el execrable hecho y por su errático tratamiento, se la ha “estigmatizado”, tanto que ya no es la ciudad a la que siempre se vuelve sino de la que ahora se huye.