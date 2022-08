Dios y el diablo han entrado en la política latinoamericana y no sorprende porque los ángeles malos, los megalómanos, los tiranos, de izquierda y derecha, no toleran competidores en el poder. La retirada de Dios ha provocado que la presencia del diablo como gran “influencer” convierta el dinero en medida de todas las cosas y la corrupción en camino a la felicidad.

López Obrador en México ya no combate a los demonios de los carteles del narcotráfico, su lema es “abrazos y no balazos”. La Iglesia, ante el asesinato de los jesuitas, le reclama que revise su política y le grita en su cara que no bastan los abrazos ante tantos balazos. López Obrador solo ve deslealtad y traición en quienes piensan diferente.

Los brujos de Nicaragua, Ortega y Murillo han declarado la guerra a la Iglesia. En Matagalpa tienen sitiados a un Obispo, cinco sacerdotes y cinco laicos. Antes en Masaya, los obispos pidieron que cese la matanza, pero el obispo Silvio José Báez, tuvo que salir del país para salvar su vida y Ortega le calificó de “bravucón y golpista”.

En Brasil quieren al buen Dios y al diablo como directores de campaña. Michelle Bolsonaro, la primera dama, es evangélica y participa en política con un mensaje religioso porque uno de cada cuatro votantes pertenece a esa religión. El repunte en las encuestas preocupa a Lula da Silva; asegura que Bolsonaro está “poseído por el diablo”, pero su contrincante piensa que Lula es el propio diablo y que prohibirá que se hable de Dios.

Los críticos del Papa Francisco creen que su silencio respecto de los caudillos de izquierda es atronador y eso confirma, dicen, que es peronista y hasta comunista. La religión tiene enorme influencia todavía en Latinoamérica y todos reclaman que el Papa se pronuncie en política, siempre que sea a su favor. En política todo vale, las victorias nunca son transparentes. Como dice Sartre en su obra “El diablo y el Buen Dios”: una victoria relatada con detalles es imposible distinguirla de una derrota.