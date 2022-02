‘Almas en venta…’

El diablo existe, pero no vestido de rojo, cachos, etc.; sino más bien de manera invisible, astutamente escondido y al acecho en un rincón del ser, armado inteligentemente de la tentación. La expresión “vendió su alma al diablo”, no tiene que ver con la aparición “física” de éste; sino en esencia, el tema sería el deseo ciego que nubla la razón y que vence fatalmente a la voluntad, fruto de un carácter poco forjado y débil.

El otro día, me encontraba disfrutando de una buena lectura, mientras tomaba un café en una cafetería en Quito; de repente, en la mesa aledaña se sentaron tres conocidos políticos. Por su descuidado tono de voz, no pude dejar de escuchar y con discreción les observé. Sus rostros, estaban marcados por la hipocresía y el interés, sus miradas esquivas y con aire turbio, y sus palabras en consistencia con sus semblantes. Con su lenguaje corporal, transmitían el peligroso “poder de bambalina”, tan anhelado por algunos, se sentían intocables… En mis adentros pensé, esforzándome por tener compasión, y por supuesto nula admiración: pobres seres, no han logrado entender que los cargos son temporales; que el puesto no hace a la persona, sino que ésta hace al puesto; y que, el poder es poderosamente efímero…

No hace falta comentarles lo que escuché, los amables lectores ya se imaginarán, toda vez que lo que menos les interesaba a dichos individuos, era el país.

Por más choferes – guardaespaldas, trajes de marca y forzada actitud dominante, esto es forma y maquillaje; se les escapaba ineludible y delatadoramente por los poros de sus prendas, los gritos desesperados de sus almas ardiendo por las llamas de la traición a sus conciencias en función de satisfacer sus conveniencias, apurados de servirse a toda costa del poder, y con la intención desesperada muy probable también, por la obtención del dinero “fácil”.

Esta escena fue el inferior mejor ejemplo, del verdadero significado y efecto, de alquilar o peor aún vender el alma al diablo…