¡ Devuelvan lo robado!

“Lagarto que traga no vomita”, dice la gente cuando constata que lo que se han llevado ya no se puede recuperar. En nuestra triste historia de corrupción, a veces, solo a veces, se ha logrado enjuiciar a los responsables, aunque los peces más gordos han gozado de impunidad, pero nunca se ha podido recuperar ni una parte de los recursos públicos tramposamente escamoteados.



Ha habido corrupción toda la vida, pero los niveles a que se llegó en la década correísta son inéditos. Primero, porque no fueron actos puntuales o excepcionales, sino un sistema organizado por el régimen y dirigido desde la cabeza para propiciar el abuso y para cubrirlo con un manto de impunidad. Segundo, porque los niveles de perjuicio fueron altísimos, precisamente por lo elevado de los montos de que dispuso el régimen para obras, transacciones y contratos. Las sumas de dinero mal habido llegaron a records no solo nacionales sino mundiales. Tercero, porque dejaron en puestos claves como la Fiscalía, la Contraloría, las cortes a gente comprometida con el encubrimiento, que solo con grandes dificultades ha comenzado a ser removida.



Pero ahora resulta que un señor Topic ha resuelto devolver recursos recibidos en medio de las corruptas maniobras de Glas y su tío con Odebrecht, arguyendo que podrían haber sido productos de actos dolosos. Este hecho es relevante y no debe pasar desapercibido ni ser descalificado sin más.



Desde luego que cualquier acuerdo a que hubiera llegado Topic no le exime de la responsabilidad penal por sus actos, pero se debe considerar que por primera vez parece que vomitó el lagarto. Y eso merece destacarse. Claro que trece millones es una cantidad ínfima comparado con los miles de millones que se ha llevado la corrupción, pero es un acto paradigmático que permite aspirar a que sea un primer paso en la parte más difícil de la lucha contra las corruptelas: la recuperación.



Dos grandes lecciones nos deja este hecho. En primer lugar, ha aportado una prueba más de que Glas con su tío y socio cometieron delitos por los que debían ser sentenciados, aunque merecían penas mucho mayores. Los reclamos histéricos sobre su “inocencia” y la payasada de bien alimentadas huelgas de hambre no cambian la verdad de los hechos. En segundo lugar, se ha demostrado que si se puede recuperar lo robado, por difícil que sea el procedimiento. El esfuerzo de las instancias dedicadas a la investigación sobre lavado de activos funciona.



La Fiscalía debe hacer su trabajo y procesar, si es del caso, a los que hacen devoluciones de plata sucia. Pero el gobierno, por su parte, debe intensificar el esfuerzo por localizar el dinero mal habido y traerlo de vuelta al país.



Más allá de las elucubraciones de abogados y burócratas, la gente quiere ver ese resultado concreto y dice: ¡Que devuelvan lo robado!