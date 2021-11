Despierten frente a las amenazas

Hay motivos suficientes para desconfiar de la mayoría de la dirigencia política, pero eso no justifica que se mire con indiferencia las graves amenazas que se ciernen sobre el Estado ecuatoriano, lo cual obliga a todos los sectores, fundamentalmente a las autoridades y a los ciudadanos, a preocuparse con responsabilidad y estar conscientes del momento que se vive.

Primero tienen que identificarse las amenazas y sus protagonistas, que quieren llevar al caos, la desestabilización y el desbaratamiento de la institucionalidad. Eso ya lo hicieron durante una década de gobierno, en la que deliberadamente afectaron la defensa del país frente a la incursión del crimen organizado y el narcotráfico y con ello facilitaron su penetración, sin controles ni radares. Al contrario, los eliminaron.

El problema de la violencia y del crimen organizado no solo está en las cárceles y en las calles que dejan víctimas a diario, que por cierto debe controlar el Estado, sino en la búsqueda de conmoción social de la que vienen repitiendo quienes pretenden hacer daño, no solo al gobierno de turno sino al país. Como no pueden demostrar que se vive una grave conmoción social empujan irresponsablemente para que eso ocurra.

Ellos no rehabilitaron las cárceles. Hicieron nuevas y malas construcciones de esos centros, denunciado con corrupción. Multiplicaron los presos hasta su hacinamiento cuando pasaron en su momento de alrededor de diez mil a cerca de cuarenta mil y hoy quieren dar lecciones de moral, sin asumir sus responsabilidades.

Para impulsar su accionar no tienen vergüenza de usar todos los mecanismos posibles, lícitos e ilícitos, las campañas de “fake news” (noticias falsas), de lo cual son expertos para difundir y repetir muchas veces las mentiras con audacia. Una evidencia se refleja en la actuación desesperada que tienen en la Asamblea, pero también en empujar al país al desorden.

Bien ha dicho el Procurador del Estado, a quien el correísmo le persigue y le tiene planteado un juicio político en la Asamblea, que la Patria está bajo ataque y no solo el gobierno de turno, al que le quieren hacer carga montón por todos los problemas existentes, cuando muchos de ellos fueron heredados y no solucionados durante décadas, incluso ellos mismo no pudieron arreglar cuando fueron poder durante la década perdida a pesar de haber contado con enormes recursos, un precio del petróleo de más de cien dólares el barril, se gastaron los ahorros y además le dejaron endeudado al país en medio de tanta corrupción.

Lamentablemente esta corriente está recorriendo y amenazando en la región con resultados desastrosos para los pueblos de Venezuela, Cuba, Nicaragua: dictaduras y autoritarismo con pobreza extrema, sueldos de miseria, pérdida de las libertades, convulsión social. ¿Eso quieren que suceda en el Ecuador?