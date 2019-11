Despierta Ecuador

Es una pena que en el país no se tome conciencia de las amenazas contra la democracia, la institucionalidad, la paz y la seguridad ciudadana que quedaron seriamente afectadas luego de la violencia, vandalismo y destrucción que se presentara con ocasión del último levantamiento indígena. No se trata de un hecho aislado sino de una amenaza presente, que no se ha desvanecido y que los diferentes sectores no han comprendido en su gravedad.

La coyuntura rebasa la misma estabilidad del Presidente. Va mucho más allá. Los problemas económicos y sociales irresueltos son el caldo de cultivo. Está en peligro el Estado de Derecho y la paz interna, mientras persistan sectores desestabilizadores y violentos, organizados por quienes fueran parte del régimen correísta y que lo advirtieron hace un año que pasaban a la lucha combativa y la toma de las instituciones y las vías. Prueba fehaciente, que acaban de comprobar las misiones de la ONU, la OEA y la CIDH que visitaran el país, fue el ataque terrorista y la destrucción de la Contraloría con explosivos, en donde estaban los procesos de auditoría de tanta corrupción del gobierno anterior.



Lastimosamente las élites del país, los dirigentes de los diferentes sectores políticos, económicos, de organizaciones sociales e indígenas, no han procesado adecuadamente esta realidad y siguen sus dinámicas como si aquí no hubiese pasado nada y por acción u omisión pueden ser parte de un proceso de destrucción. No reparan en los efectos que pudieran acarrear.



Dirigentes políticos y pre candidatos presidenciales repiten sus discursos y no quieren enfrentar la crisis económica y social. Con cálculo electoral, se oponen a la adopción y aprobación de nuevas medidas y peor si son nuevos tributos, pero no proponen alternativas concretas y viables, que no sea la reducción del gasto público, que es verdad y que debe ser mucho más drástico, pero eso no es todo. Igual sucede con los dirigentes de sectores sociales, que repiten sus críticas, a las que tienen legítimo derecho, pero tampoco sugieren opciones viables.



El sector empresarial, que tiene derecho a marginarse utilidades por sus niveles de producción y la generación de fuentes de empleo, tampoco quiere aceptar nuevas medidas que afecten sus niveles económicos, sin reparar que la factura de la crisis, heredada del correísmo, deben pagar todos los sectores y con mayor razón los que más tienen.



Los ciudadanos sensatos, que piensan en un futuro promisorio para hijos, nietos y las generaciones venideras, debieran despertar para organizarse cívica y pacíficamente y prepararse frente a las amenazas del modelo político nefasto que dejara el gobierno anterior, que dividiera y confrontara a la sociedad y destruyera el tejido social. El peligro está presente y latente.