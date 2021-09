Este 11 de septiembre cumplí 20 años como columnista de Diario EL COMERCIO. Yo estaba en EE.UU. estudiando una maestría en Relaciones Internacionales gracias a una beca Fulbright cuando sucedió el más notorio atentado terrorista de la historia en suelo estadounidense. El legendario Jorge Ribadeneira llamó a decirme que Guadalupe Mantilla quería que contribuyera con una columna. Al principio creí que era una invitación temporal. Apenas tenía 29 años y me parecía imposible convertirme en editorialista a tan temprana edad.

Tengo que reconocer que me cambió la vida. Desde entonces mucha gente me ha ofrecido su amistad tras seguir esta columna, ya sea porque apreciaba o se sentía identificada con mis puntos de vista. Tenía una visión clara para esta columna: tratar de explicar el mundo y sus injusticias para los lectores ecuatorianos; mi ética, siempre defender a los más vulnerables y mi norte, tratar de mejorar el debate nacional y la forma cómo el Ecuador se inserta -o no- en el mundo contemporáneo. Con esta columna gané muchos amigos entrañables y seguidores, entre ellos, la Asociación de Diplomáticos de Carrera que tuvieron el gesto generoso de publicar la colección de

los primeros 10 años.

EL COMERCIO fue también un cielo protector. Mucho antes de que llegara la Revolución Ciudadana al poder, Guadalupe Mantilla tuvo que defender mi columna de nuevos inquisidores. Los más persistentes, líderes religiosos que les parecía increíble que en existiera una columna en el Ecuador que defienda la educación sexual, la pastilla del día después y la despenalización del aborto a principios del nuevo milenio. También hubo muchos cancilleres ofendidos y otros funcionarios gubernamentales. Gajes del oficio, como también lo fueron algunos insultos, primero en correo normal, luego en electrónico y ahora en redes sociales.

Pude sobrevivir bien a cualquier intento de silenciarse o “mejor explicarme” qué debo pensar o escribir. Es mucho más difícil tener que repetirse una y otra vez sin que el país decida cambiar de página. La incapacidad de generar diálogo y un pacto de convivencia pacífica es cada vez más absurda. Desde un gobierno que no establece un proceso de pacto político y social como su prioridad política, hasta el principal movimiento social del país que tampoco tiende puentes con ningún gobierno o el resto de la sociedad. Ese es un camino seguro hacia una tragedia de los comunes, donde la imposición de tesis y posturas termina poniendo en coma la economía, el desarrollo y hasta la convivencia social.

Mi tesis es que el ego ha reemplazado a la meritocracia y el marketing a la política. Es más importante asumir un cargo que pensar qué van a hacer con él. En el proceso, cualquier viso de trabajo, esfuerzo y legitimidad se ha perdido. No hay estrategia, ni visión, ni proceso. Necesito pensar la realidad desde otros ángulos y pensar en el largo plazo, como también lo necesita el país. Agradezco a todos mis lectores estos 20 años de acompañamiento.