El británico Richard Wilkinson es un historiador económico que ha dedicado su vida a demostrar los efectos perniciosos de la desigualdad y cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo.

Este autor dice: “Los efectos de la desigualdad no son tan obvios. Afecta a la felicidad, a tu valor en la sociedad, a los resultados académicos de los niños; provoca un aumento del consumo de drogas, causa infinidad de problemas muy perniciosos. Todos los problemas que son más habituales en los estratos más bajos se extienden por toda la sociedad. Nos daña a todos”.



Afirma que “hay gente con prejuicios a las etnias minoritarias o incluso hacia las mujeres. En las sociedades más desiguales, donde el amor propio de la gente está minado, se intenta recuperarlo aplastando a los más débiles Y eso es muy común no solo en poblaciones humanas, sino también entre simios. Un mono que pierde una batalla por el estatus enseguida se enfrenta a sus inferiores para evitar una pérdida catastrófica de categoría...

La desigualdad convierte la posición social en algo mucho más relevante, hace que nos juzguemos más.



Y cuanto más nos fijamos en el estatus, más tememos el juicio del otro. La desigualdad hace que aumente el populismo, y está claro que está en auge. Es lo que llevó al Brexit y a la elección de Trump. Yo prohibiría los paraísos fiscales y la maquinaria financiera que ayuda a privilegiados a evadir impuestos”.



Los asertos de Wilkinson se aplican bien a lo que está sucediendo en el continente americano en este siglo.



Estados Unidos gobernados por Trump a base del miedo populista está aumentando la desigualdad porque si bien está creciendo el empleo las utilidades de los dueños del capital son tan grandes y exclusivas que han aumentado la brecha con los pobres.



El desarrollo de México en base al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá también ha hecho lo mismo, afectando a sus 52 millones de pobres porque la competitividad ha dependido de los salarios bajos de los trabajadores.



Siendo Brasil un país con la mayor desigualdad, Jair Bolsonaro está aplicando programas que soslaya la importancia de los objetivos igualitarios logrados por sus predecesores, mientras que Argentina sufre una profunda crisis por la debacle económica de Mauricio Macri que afectó al desempleo y aumentó el número de pobres.



Indignadas las clases medias bajas y pobres por no haber palpado los frutos del progreso, han desatado convulsiones en Ecuador, Chile, Haití, Centroamérica, debido a la carencia de talento de los políticos que soslayaron el objetivo igualitario y transversal, como reconoce el presidente Sebastián Piñera de Chile al pedir perdón a sus compatriotas.



Si el parroquianismo y la corrupción subordinan a la racionalidad macroeconómica, nuestra región no alcanzará las sociedades igualitarias que son funcionales al desarrollo.