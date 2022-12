Mi tía Tàlida, que forma parte del selecto club de mujeres sabias y prudentes, como las que Jesús cita en el evangelio, decía que quien niega un trozo de pan a un pobre lo está matando. Sus encopeta-das amigas la miraban y escuchaban con un cierto recelo y puede que más de una pensara que estaba loca o emparentada con Don Carlos Marx. Me he acordado de ella leyendo las pala-bras del papa Francisco con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de los alimentos 2022. Decía que “des-echar comida es desechar personas”, lo cual me hace pensar que mi tía sólo era una adelantada de su tiempo.

Desechar comida es un grave problema que no se puede dejar pasar de largo, especialmente en este momento tan duro que estamos viviendo. Lo mismo que hablamos de desechar podríamos hablar de despilfarrar. Con relativa frecuencia surge la noticia de toneladas de alimentos almacenados y caducados. De nuestra vida cotidiana forma parte la “incultura” de botar a la basura alimentos que podrían ser reciclados o redistribuidos. Y, todo ello, a pesar de que el problema del hambre es aún, a nivel planetario, una asignatura pendiente. El último informe sobre el Estado de la Segu-ridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo (SOFI, 2022) revela que el año pasado el número de personas que pa-decieron hambre aumentó debido a las múltiples crisis que padecimos.

Cáritas Ecuador sabe bastante de esto. Y es bien triste que, mientras desperdiciamos la comida, las bode-gas del Banco de Alimentos de Cáritas tengan que estar mendigando el pan. El desperdicio de alimentos es deplorable porque divide a nuestra sociedad entre los que tienen demasiado y los que carecen de lo esencial, aumenta las desigualdades, genera injusticias y priva a los pobres de su dignidad. Lo que se nos pide no es sólo generosidad, sino una mentalidad nueva, diferente, infinitamente más humana, un nuevo estilo de vida más responsable, para que ninguna persona quede postergada. Se lo debemos a quienes nos alimentaron. con esfuerzo y, también, a los que nos sucederán.