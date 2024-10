Muchos acontecimientos ocurridos en el presente año han desgastado las condiciones de bienestar, de las que disfrutaba una élite privilegiada, y han profundizado el malestar de una gran mayoría de ecuatorianos. El inicio de un gobierno que daría paso a un nuevo período, luego de la muerte cruzada, apareció con muchas ínfulas de ser la solución inmediata a los problemas acuciantes. En poco tiempo el país descubrió su falta de compromiso social, la improvisación, la incompetencia. Aparecieron señales de la utilización del aparato estatal -el poder- para beneficiar a grupos que no son parte de quienes carecen de condiciones adecuadas de vida.

Los problemas sociales no han sido atacados de una manera responsable, planificada, con asignación de los recursos necesarios. El acto de gobernar se ha convertido en una telaraña de medidas sin coherencia, sin norte, o cautelosamente ensombrecidas por objetivos deleznables. Como resultado, la crisis económica se ha agravado, la inseguridad y el crimen se han intensificado, la corrupción campea por todas partes, hay más desempleo, no hay protección social. Lo más grave es que frente a este escenario doloroso se impone la impunidad, el irrespeto a la ley, el impudor para presentar falsedades en la rendición de cuentas.

Las consecuencias de la crisis energética son el más vivo ejemplo de la degradación de la calidad de vida en el país. No es solo la falta de energía y los perjuicios para el sector productivo y para todas las actividades de la vida familiar y laboral. Es la carencia de la necesaria capacidad para planificar soluciones con equidad, para informar a la población con anticipación y claridad, y para preparar la forma de enfrentar los cambios e imprevistos en la capacidad de generación de energía. El sector productivo -y todas las actividades económicas– requieren prever sus necesidades y sus actividades a ejecutar en los períodos de disponibilidad de energía. Pero eso no perturba la impavidez de quienes tienen a su cargo remediar la situación. Al contrario, con oídos sordos infringen un serio irrespeto a la ciudadanía al modificar sin anticipación los horarios de interrupción del fluido eléctrico.

La situación del país es un verdadero descalabro y estamos viviendo un desconcierto social y una resignación ante la avalancha de tragedias, escándalos políticos, conflictos entre los poderes del Estado, persecuciones, sicariatos, narcotráfico, degradación de la actividad política.

El descalabro aparece peligrosamente en la sociedad como resultado del mal manejo de la crisis económica y social, de la insatisfacción con las políticas gubernamentales, el desempleo, las injusticias sociales, la brecha económica cada vez mayor entre diferentes sectores de la población. La división extrema en opiniones políticas dificulta el diálogo y la cooperación entre grupos; la falta de transparencia y la percepción de que las instituciones no representan al pueblo erosionan la cohesión social.

El desconcierto de la sociedad ecuatoriana es el fruto del descalabro imperante, que puede derivar en problemas que afecten su estabilidad y bienestar: las tensiones y divisiones entre grupos, que aumentan los conflictos sociales debido a la falta de consenso sobre valores y objetivos para el bien común; la incertidumbre y la falta de propósito, que pueden contribuir al agravamiento de los problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión; la falta de adecuada conducción del país, que ha desembocado en la apatía general, ha producido ciudadanos desmotivados para participar en actividades comunitarias o políticas, y para desempeñar un papel activo en la definición de sus intereses, aspiraciones y estilos de vida.

Para que estos descalabros no tengan efectos duraderos en la sociedad ecuatoriana se requiere un esfuerzo concertado para abordarlos y restaurar la cohesión social.