Ecuador está ante una oportunidad única, dice *José Félix Valdivieso, quien es Director del IE China Center de IE University y autor del libro China para los nuevos bárbaros.

Según él, suele ser raro en democracia que dos administraciones de partidos políticos diferentes coincidan en políticas de gran calado, que una de ellas haya trazado previamente.

“Esta rara coincidencia es precisamente la que ha tenido lugar, con la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre el Ecuador y China”.

Fue firmado por el expresidente Lasso en 2023, y ratificado por el presidente Noboa. Y ha entrado en vigor este mayo de 2024. “Lo normal habría sido –perdón por el pesimismo– que hubiese soplado el viento cainita: hacer tabula rasa de lo realizado por el predecesor. El clásico defecto que se achaca a los regímenes democráticos”.

Desde que China salió de compras en 2005, adquiriendo a través de Lenovo la rama de ordenadores personales de IBM, y asestando así el primer golpe de timón tecnológico, lo cierto es que China no ha parado de comprar puertos, infraestructuras, y valores de todo tipo, al más puro son del mercado, por si alguien tenía dudas de que al dragón no le iba el ritmo del capital. Le va y mucho. Lo sabemos bien los ecuatorianos. Nuestro petróleo ha sido amarillo, y amarillas pueden empezar a ser nuestras exportaciones con este nuevo tratado.

China venía siendo el primer socio comercial de varios países latinoamericanos, como el Brasil y la Argentina, y desde 2022 del Ecuador también, y mantenía tratados de libre comercio con otro selecto grupo, Chile, Perú, y Costa Rica. Ecuador forma parte ahora de ambos clubes. Como en todo club, hay actividades dominantes, y otras que no lo son tanto. Es indudable que estos clubes son clubes económicos, clubes en los que China ejerce la fuerza atractiva de su poder duro, constituido como definió Joseph Nye por el poder económico y el poder militar.

El volumen comercial entre China y los países de América Latina batió récord en 2023, superando los 480.000 millones de dólares. A este ritmo de crecimiento es posible que para 2024 se supere el medio billón de dólares. También es muy posible que el nuevo tratado incremente el intercambio comercial entre China y el Ecuador, porque se apunta a una reducción de aranceles de casi el cien por cien para los productos ecuatorianos, de aquí a diez años. Esta reducción hará a los productos ecuatorianos más competitivos con respecto al resto de productos similares, procedentes de otros países.

“Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” –decía San Mateo, por decir que los bienes materiales han de estar respaldados por bienes, digamos, más espirituales, por una serie de valores culturales, que son los constitutivos del llamado poder blando, tal y como lo concibió también el Prof. Nye. Es sabido que este poder blando (soft power) es el que hace que se vendan muchas películas de Hollywood, y también muchas hamburguesas y pantalones vaqueros, y comparativamente pocas películas chinas, y qipaos, esos sexys y ajustados trajes de las mujeres chinas, bastante más elegantes que los vaqueros, si de elegancia se trata.

Ahora bien, ninguna potencia mundial es realmente mundial, hasta que no comienza a marcar tendencia, hasta que no comienza a vender su sueño. En este sentido, China todavía tiene un gran desbalance entre su suculento poder duro, y su relativamente menguado poder blando. El sueño chino no ha quebrado aún al sueño americano.

En el libro “China para los nuevos bárbaros” (Nola editores, junio, 2024), se propone precisamente adelantarse a la jugada, conocer ese sueño, desbarbarizarse, para intentar entender cómo opera y piensa esta nueva potencia político-económica con la que queremos hacer negocios, y más cosas. ¿Hay un sueño chino? Si en Occidente decimos que el saber no ocupa lugar, para decir, que sabiendo se hacen las cosas bien, no nos puede resultar extraño, el que se proponga conocer más sobre China, sobre sus maneras de hacer y de pensar. “Vivir hasta la vejez, aprendiendo hasta la vejez –dice un proverbio chino (活到老,学到老huó dào lǎo, xué dào lǎo).

No se debe olvidar, sin embargo, la posición geográfica de nuestro país, ni tampoco su tan significativo nombre, Ecuador, del mismo modo que los chinos tampoco olvidan la suya, ni su nombre, el País del Centro (中国 Zhōngguó). Esto viene a colación de que nos debemos situar en un delicado equilibrio entre China y los Estados Unidos, para intentar obtener los máximos beneficios posibles de ambas potencias, tal y como hacen las mismas con respecto a nosotros. Si los franceses hablan de “autonomía estratégica” para referirse a dicho equilibrio, bien podríamos nosotros hablar de “Ecuador estratégico”, con objeto de mantener una equidistancia saludable con respecto al águila y el dragón.

*José Félix Valdivieso. Director del IE China Center de IE University y autor del libro China para los nuevos bárbaros”