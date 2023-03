Desafíos para crecer

Un entorno económico complejo, una sociedad cada vez más polarizada y la necesidad de obtener resultados medibles a corto plazo han configurado un contexto de incertidumbre global que desafía a las organizaciones a innovar en la forma como afrontan los escenarios desconocidos y construyen su reputación.

Podríamos llegar a pensar que la solución se encuentra en “adaptarse y avanzar”, sin embargo, resolver este cuestionamiento no es tan simple, pues debe reestructurar cada una de las herramientas y acciones que está generando la organización para analizar su impacto y comprender el efecto que tendrá en la estrategia general del negocio.

De acuerdo con el informe New times, New Rules de LLYC existen 10 desafíos para tiempos impredecibles a través de los cuales las organizaciones pueden superar sus retos, crecer y generar valor, comprendiendo los procesos de transformación necesarios para la sostenibilidad del negocio, la forma más adecuada de adaptar su estrategia de marketing. Pues en el actual contexto de permacrisis, el desafío no consiste en anticipar eventos de riesgo pensando solo en cómo mitigar los impactos negativos a corto plazo, sino en cómo revertirlos en positivos a medio plazo.

El informe destaca entre sus principales conclusiones que en periodos de crisis e incertidumbre, las empresas apuestan mayoritariamente por reducir sus presupuestos de marketing. Sin embargo, la realidad es que las empresas que han mantenido o incrementado sus inversiones han tenido un mayor éxito comercial. En 2021, el 97,7% de las compañías del S&P 500 y el 75% de las del Ibex 35 que en 2020 aumentaron el dinero destinado a marketing habían superado sus ingresos del 2019.

Es por ello que la incertidumbre, la volatilidad y el escepticismo son ingredientes ineludibles en la gestión empresarial. Para ello la clave es la escucha activa, pues una de cada cuatro personas están expuestas a la polarización extrema del debate social, por lo que desarrollar una narrativa creíble, sencilla y cercana permite crear orgullo de coparticipación del éxito.

Si logramos enfocarnos en los temas importantes para nuestros grupos de interés, dar respuesta a las inquietudes sociales, relacionarnos y crear alianzas con comunidades clave, podremos ser relevantes e influyentes en un contexto enmarañado y convulso, pero cada vez más retador y transformador. Hoy, todo se trata de cambiar las reglas establecidas por años y continuar.