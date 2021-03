Múltiples derrumbes y deslaves se han producido en el país con las lluvias invernales. El saldo que han dejado son pérdidas de vidas humanas, daños e ingentes perjuicios materiales. Esta es una conocida historia que se repite; sin embargo, muy poco se hace en la prevención de riesgos.

Los derrumbes en una zona minera de Azuay, una parte de montaña que se vino abajo en el cantón Chunchi, la caída de rocas en más de una decena de lugares de numerosas carreteras y, en la última semana, los deslizamientos de tierra en la vía Guayasamín y, el último domingo, en la autopista General Rumiñahui, son algunos de los percances de diversa magnitud que, a lo largo de este año, han causado alarma y dolor en la ciudadanía.

Sin embargo, estos no son los únicos ni los más graves derrumbes. Se percibe en el país el desmoronamiento de las instituciones de la democracia, por un Gobierno ineficaz para enfrentar la crisis de salud con la pandemia, la Legislatura de una mediocridad que abruma, una Función Judicial con numerosos jueces y magistrados en los que nadie confía, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al cual la mayoritaria opinión ciudadana descalifica, una Función Electoral en entredicho y sobre la cual pesan graves cuestionamientos… La campaña por la Presidencia de la República se desarrolla con una enorme carga destructiva y sin el debate de los temas de fondo para salir de la crisis económica, crear empleo, luchar contra la pandemia, enfrentar el retraso de la educación, superar la pobreza creciente y la falta de equidad social…



El derrumbe mayor es el ético, que viene de lejos. Una de las señales más preocupantes es la indiferencia frente a la corrupción. Parecería que no importaran los contratos millonarios con sobreprecios, los sobornos y coimas que salen a la luz ni la sentencias contras quienes son procesados por la justicia: campea la impunidad no solo porque la justicia se halla sobrepasada para perseguir y castigar todas las trafasías, sino por la indiferencia de la sociedad que cierra los ojos ante las evidencias de irregularidades y observa una irresponsable tolerancia hacia quienes se aprovecharon del poder o de los recursos públicos.



Indigna el descaro de autoridades que siguen en funciones con grilletes electrónicos cuando una mínima decencia exigiría que se separaran de ellas mientras son procesados. Las escandalosas revelaciones con los chats del hijo del alcalde Yunda han llevado a algunos concejales a pedir que se separe de su cargo a la primera autoridad de la ciudad.



La descomposición de las instituciones, la crisis sanitaria, económica y social y la ­quiebra de la ética pública exigen una respuesta colectiva responsable para elegir el 11 de abril a quien ofrezca mayor garantía,

confiabilidad y experiencia para encarar todos estos derrumbes.