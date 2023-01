Deportes, lo mejor de Ecuador

La selección de fútbol luego de generar algunas esperanzas en los primeros partidos del campeonato mundial, terminó rápidamente fuera. Como consecuencia se escucharon algunos comentarios de quienes denigraban contra la selección. Quiénes son los que lanzaron las críticas. Será gente que ha destacado en su vida o, los típicos criticones que solo ven lo malo en los otros.

Sí reflexionamos en quienes son los que más se han destacado en el exterior, son los deportistas. Aunque la selección de fútbol y los deportistas en general han obtenido pocos triunfos, nadie lo ha hecho mejor que ellos. Ningún otro sector ha despertado el orgullo de ser ecuatoriano. Todos los demás casi nada, y en algunos casos, nada. En qué han destacado los artistas, los científicos, los académicos, los intelectuales, los escritores, los políticos, los empresarios, los periodistas, los profesionales en general, etc. Por ahí, ciertas excepciones y hasta cierto nivel.

Es más, quiénes son los ecuatorianos más destacados a nivel mundial. La respuesta es nadie. Ecuador no tiene un solo personaje de importancia mundial. Nuestros vecinos tienen al menos un premio nobel. Hay unos poquitos que tienen cierta importancia regional, como Julio Jaramillo (en Latinoamérica no saben que es ecuatoriano). Osvaldo Guayasamín es conocido solo en el ambiente pictórico y por cierta generación, pero no es catalogado como alguien sorprendente. El más destacado pensador es Bolívar Echeverría, conocido más en México que en Ecuador, sin embargo, no está entre los referentes obligados.

Entonces, los que critican a la selección, los cuales, si bien se esfuerzan por el gran dinero que hay de por medio, son de los pocos que han traído ciertas alegrías al Ecuador.

Hace unos 25 años se hizo un trabajo dirigencial por impulsar el futbol y ahí los resultados positivos. Si eso se hiciera en todo, tendríamos otro Ecuador. La responsabilidad empieza por los dirigentes, y con otras onto-epistemologías.