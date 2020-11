Que el demócrata liberal Sr. Biden haya llegado a la Presidencia de los Estados Unidos tiene un impacto planetario. Son millones de socialistas en el mundo entero que llegaron al convencimiento que los dogmas, las verdades científicas, no se compadecían con la condición humana. Era el socialismo democrático el camino. Al Estado le correspondía moderar la codicia, sin límites, de las corporaciones. Y todo en libertad, bajo el imperio de la Ley.

Es a un afroamericano, Barack Obama, a quien le correspondió la responsabilidad de liderar esa suerte de revolución democrática en el país más poderoso de la tierra. Con Obama concluyen las intervenciones de Estados Unidos en los países que ofrecen resistencia al ‘capitalismo salvaje’. Para los demócratas liberales de los EE.UU. nunca más volverían a repetirse hechos bochornosos y brutales, como los ocurridos en Iraq y Libia. Hay algo más en política internacional: “Todos somos americanos”, es el pensamiento y el mensaje del Presidente Obama. Se trata de un sueño: un inmenso espacio, bilingüe, con todos los recursos naturales imaginables, en el que casi mil millones de seres humanos lleguen a la justicia social con libertad. Entre tanto, en su propio país el Presidente Obama lidera portentos: no queda un solo ciudadano norteamericano a quien no le asista un seguro de salud; los que más tienen pagan mayores impuestos, y así… Barack Obama es reelegido Presidente de los EE.UU.



Es la Sra. Clinton, también demócrata liberal, la encargada de continuar con el empeño. En las elecciones triunfa el más conspicuo representante de las corporaciones, de las transnacionales, Donald Trump. Rusia interviene en tales resultados. Trump es un desmadrado que hasta puede calificársele de psicópata. Para Putín, Trump es el Presidente ideal, con el que se iniciaría el ocaso de los EE.UU. como primera potencia mundial. Como ha sido usual, Trump espera ser reelegido, no le cabe en la mente que pueda ser derrotado por Joseph Biden, demócrata liberal. Los resultados de las elecciones son concluyentes: Biden será el Presidente N° 46 de los Estados Unidos. El apoyo que ha recibido es calificado de abrumador, en votos populares; supera a Trump también en votos electorales.

Al igual que cuando triunfó Barack Obama, hoy me pronuncio felicitándome por el triunfo de Joseph Biden. Me asigno el derecho a predecir: me entusiasma la posibilidad que la Sra. Obama, mujer extraordinaria, llegue a la Presidencia de los EE.UU. Con ella se consolidaría la democracia liberal y a lo mejor aquel sueño hecho realidad: los Estados Unidos de todo un inmenso continente. Para nosotros los hispanoamericanos, la posibilidad real de un futuro digno bajo el sol del siglo XXI. Durante 35 años he mantenido relaciones cordiales y provechosas con científicos estadounidenses. Puedo opinar.