Para delimitar conceptos utilizaré el termino democracia como aquella forma de régimen por el cual todos los individuos están sometidos a la obligación política de obedecer al ordenamiento jurídico, y, por consiguiente, tienen un derecho igual al de todos los demás para participar directa o indirectamente en el proceso de producción del ordenamiento jurídico y de formación de los órganos de gobierno. Por otro lado, la noción de seguridad jurídica se relaciona con la necesidad de fundar la convivencia sobre un conjunto de reglas estables y duraderas, aptas para defender a las personas contra el arbitrio del poder y para proteger la igualdad jurídica de los mismos.

Democracia y seguridad jurídica son necesarias para una verdadera convivencia pacífica. En efecto, pueden existir regímenes democráticos en los que las normas no se apliquen o cambien, lo que generará un grado muy elevado de inseguridad jurídica, o lo que es peor no se apliquen, con lo cual la convivencia será profundamente conflictiva. Por otro lado, podemos tener sociedades en las cuales las normas previas, claras y públicas se apliquen, no obstante el poder político no responda a un gobierno democrático. Entonces podemos decir que estas dos instituciones se requieren mutuamente para generar paz social.

Las constituciones modernas buscan compatibilizar estos conceptos en sociedades diversas, partiendo del acuerdo que todos obedecerán la normas previstas en esa Norma Suprema, y que solo así se asegurá una convivencia pacífica. Haciéndonos responsables de la observancia de la normas podremos llegar a una verdadera igualdad. Crear la excepción respecto a quienes no se les aplican las normas, siempre será una apuesta en favor del anarquismo. La sociedad cuando no encuentra en su ordenamiento jurídico un mecanismo predecible de solución de conflictos cae en profundos revanchismos, anarquía, en suma ingobernabilidad. Hoy más que nunca debemos luchar por la aplicación de la seguridad jurídica en nuestra incipiente democracia, y así superar las profundas diferencias que nos dejó el paro.