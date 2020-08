La democracia y las logias

La democracia es un sistema de amplias magnitudes basado en dos pilares fundamentales: la libertad y la igualad. En función de ellas son legítimos el secreto, la estrategia y hasta la intriga; del otro lado, la apertura, la participación y el consenso. Corresponderá a los movimientos, a sus líderes y asesores escoger los ámbitos y no quejarse si las decisiones finales no fueron adecuadas, para obtener una comunicación oportuna y resultados satisfactorios; máxime, que ahora son importantes los jóvenes y las mujeres más que antes; por tanto, proclives al diálogo, al chisme y hasta el alboroto. Esos colectivos necesitan información adecuada y oportuna en vez de unos minutos antes de que culmine el tiempo legal de la proclamación.

Las proclamaciones del último minuto son una burla a los ciudadanos que va a sufragar. Son el antípoda de lo que ahora se demanda: la democracia abierta. Lo único secreto es el voto.



El caso del PSC es el más significativo y que el sigue más de cerca los ritos de las logias masónicas, muy similar a las antiguas organizaciones sicilianas que exigían un fiel cumplimiento a la ley de la “Omertá”.



El grupo o partido más importante de los últimos años – PSC- impuso el secreto hasta última hora. Indecisión, fallidas negociaciones y otras causas pueden ser valederas para la explicación. Lo que queda claro es que no es un partido o movimiento democrático abierto al conocimiento de la sociedad. Al pueblo alineado con esa tienda solo le queda aquel versito: “la pinta es lo de menos, vos sos un gordo bueno …” .La publicidad política y electoral en la democracia es muy importante y puede ser decisiva. Los casos de Argentina y EE.UU. constituyen ejemplos. En el país del sur el binomio A. Fernández – C. Fernández fue público y arrollador. Es compresible pues el peronismo es fuerza y estrategia en sus grandes eventos. Las victorias coparon la Plaza de Mayo o se impusieron en el Cono Urbano de Buenos Aires. En el otro extremo del continente, los fervores de las primarias demócratas en EE.UU. fueron festivamente participativas.



En Ecuador los resultados finales no fueron sorpresivos. Se desconoce el motivo por el que fallaron las negociaciones y al final – aparentemente-no quedó más que completar el menú con raciones de la alacena por la emergencia electoral.



Como partido, al parecer trabajaban a desgano, no era buen comienzo; sin embargo, parece que tenían otras cartas con su eterno rival: CREO. El “miedo” al comunismo, A los indígenas y Al correísmo fueron temores de ultratumba suficientes. Hasta la candidata, a poco de ser proclamada no descarta un paso al costado. Debe entenderse que cumple con el partido. Si los hechos verifican estas “movidas “se concluye que la abdicación de Jaime Nebot tuvo efectos radiactivos y la suerte del PSC será más grave que Hiroshima y Nagasaki. Si viviera Mario Puzo tendría para un capítulo final de su obra.