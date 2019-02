Democracia frágil

El gobierno del presidente Lenin Moreno tenía tres retos muy grandes y está cerca de cumplir dos de ellos: recuperar la institucionalidad y reorientar el modelo económico. Queda pendiente el tercero que resultó el más difícil y era combatir la corrupción. Con la consulta popular y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha logrado recuperar los organismos de control, integrar una Corte Constitucional confiable y marcar el camino para la recuperación de la justicia.

Con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establecerá la dirección correcta de la política económica. Nos facilita recursos para cubrir el déficit en términos aceptables, pero principalmente un plan económico que garantice los ajustes necesarios y el crecimiento de la economía.



La lucha contra la corrupción es el objetivo más lejano. La promesa inicial se reveló demasiado optimista o enunciado publicitario porque ha tenido pocas realizaciones concretas. La petición de asistencia internacional de Naciones Unidas no ha tenido apoyo político y la justicia luce remolona, sin recursos y sin respaldo suficiente para emprender la lucha contra organizaciones poderosas de alcance internacional.



El gobierno está transcurriendo en un ambiente de escaso entusiasmo, de comedida crítica y velado temor de que se delate la fragilidad de un gobierno que tiene más oposición adentro que afuera. El Ejecutivo no ha pagado el precio que merecían errores como el manejo de la seguridad ciudadana; el incumplimiento de las ofertas; la interferencia en la justicia con casos como el de los testaferros o la devolución de USD 13,5 millones; subir de categoría al pernicioso Consejo de Participación Ciudadana al convertirlo en órgano de elección popular; las inseguridades en el manejo de los subsidios; la desconcertante aproximación y alejamiento de una comisión internacional para apoyar la lucha contra la corrupción; la escurridiza respuesta a las denuncias contra la familia presidencial.



Diversos sectores sociales y del periodismo plantean abiertamente que atacar al gobierno (tomando las críticas como ataque) es favorecer el retorno del correísmo. La oposición responsable es necesaria en democracia; si la sociedad renuncia a ciíticar errores renuncia al derecho de exigir la rendición de cuentas y a la limitación del poder. Se llega incluso a culpar de la crisis política y de la degradación de los partidos a una supuesta actitud negativa de la prensa. Quienes creyeron y apoyaron en sus inicios al ex Presidente, utilizan ahora el fantasma del retorno para favorecer un buenismo que debilita la democracia.



Si el gobierno ha llegado a un acuerdo con el FMI y se ha comprometido con un plan económico, tenemos derecho a conocerlo en todos sus detalles. Exigir transparencia no debilita al gobierno, es el camino para corregir los errores que permitieron en el pasado que los funcionarios abusen del secreto, de las cláusulas de confidencialidad y del autoritarismo.