Delincuentes: los enemigos

La campaña electoral tiene como elemento central la inseguridad. Llamativo lo que dice uno de los posibles candidatos, el outsider y los que le apoyan de forma entusiasta: enfrentar al delito y a la delincuencia como en una guerra. No parece un uso únicamente simbólico, muchas creen que en la situación actual se debe usar violencia extrema y tratar a quienes cometen delitos como enemigos en una guerra. Esa idea, ver al delincuente como un enemigo, está presente, pero de una manera un tanto distinta, en el jurista Jakobs, quien estima que en una sociedad democrática, el derecho penal debe ser usado para protegerla; en sus palabras: “Una sociedad que realmente acontece no puede prescindir de una exclusión más o menos amplia de sus adversarios recalcitrantes”.

Pensar al delincuente como enemigo no es incompatible con el respeto a sus derechos, considerados como límites al poder y sus abusos, cuando existe una línea que diferencie una acción legítima, protegida por el derecho, de otra ilegal, abusiva, que se parece más a lo delincuencial.

No hay duda de que enfrentar al delito y a la delincuencia es una prioridad para el país; no reconocerlo tiene costos en muchas dimensiones: humanas, sociales, económicas; pero no puede hacerse de cualquier forma.

Demandar respeto a los derechos y garantías para todos puede ser visto en estos momentos como una ingenuidad; considerando lo que se vive todos los días, se van desgastado las palabras, los hechos y acciones, como producto de la corrupción, el miedo y, en mucho, de la ignorancia que confunde formalidades con leguleyada y los atajos como trabajo jurídico, esto facilitado por funcionarios judiciales que, en algunos casos, tienen miedo de tomar medidas para evitar el abuso o la trampa, o que en otros casos usan esos abusos para asegurar la impunidad, ya sea por temor o por corrupción. Buscar eliminar las garantías y no las prácticas corruptas, incompetentes o temerosas, es igual a creer que la fiebre está en las sábanas.