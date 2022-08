El “deísmo” es una teoría filosófica que aboga por la creencia en un “Dios natural”, que no en Aquel “revelado” con la intervención de una iglesia que concibe a un ser supremo a su conveniencia. Deísmo no es ateísmo. De hecho existen autores que identifican al primero como evolución del segundo. Sin perjuicio de ello, el deísmo es igualmente la lógica reacción a aquella iglesia plasmada de mitos y enseñanzas atentatorias de la razón, como también contra interpretaciones antojadizas de las Escrituras. Llega a su apogeo en el siglo XVIII con pensadores ingleses y franceses.

Al margen de la profundidad ontológica del deísmo, sus representantes en general tuvieron que cuidarse en la forma de transmitir sus ponderaciones, con el objetivo primario de no “ofender abiertamente” a la Iglesia Católica. El poder terrenal de ésta encarnaba una seria limitación al “bien pensar”, y por tanto a la plasmación de una sociedad justa e igualitaria.

El deísmo se sustenta en tres pilares: la religión natural, la razón y la moral. El primero se resume en un culto que no admite elaboraciones de quienes pretenden apropiarse de lo originario, de aquello que no creó el hombre. Hablar de una “religión natural” en modo alguno es negar la existencia de un ser supremo, pero rebelarse frente a “revelaciones”. La razón, para los deístas, es la insuperable pauta del quehacer humano, llamada a ser una directriz de vida… no asignada mas producto del libre pensamiento.

Los dos puntales en cita encuentran su clímax en la moral. Ello en tanto ésta impone a la persona la necesidad de un actuar racional que no resquebraje la ética. La moral atribuida por algo que no sea la naturaleza humana deja de ser moral.

El deísmo es la esencia misma de la reflexión ecuánime. Estamos ante una religión sin misterios, en que la virtud, la piedad y otros valores “cristianos” no van atados a supercherías pero a la condición humana per-se. Por obvias razones, el Concilio Vaticano I (1869 – 1870) condenó al deísmo por su negación de lo sobrenatural y la revelación.