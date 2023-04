La defensa del presidente Lasso

Razonablemente, el presidente Guillermo Lasso no debería ser destituido, aunque la política no es razonable. Cuando ganó la segunda vuelta electoral, remontando 35 puntos y la sensación de la derrota, dijimos que consiguió la victoria sólo porque no sabía que era imposible. Si salva su presidencia pese a los 105 asambleístas que se comprometieron con la destitución, alcanzará, por segunda vez, lo imposible.

El juicio político ha caído en el ridículo. Provoca una sonrisa de conmiseración la difusión de un documento oficial en el cual la promotora del juicio defiende lo que ahora considera causal de destitución. Provoca amarga sonrisa que el principal partido de oposición, el que inició el juicio político, ahora diga que la solución es la muerte cruzada.

El abogado defensor del presidente les ofreció una ayuda valiosísima a los asambleístas al mostrar la debilidad congénita de los argumentos utilizados en la acusación, comenzando por explicar que, sea jurídico o político el juicio, tiene que probarse la acusación que se hace y que se trata de peculado porque de otra forma no es causal de destitución.

El abogado defensor ofreció argumentos que pueden usar los asambleístas para justificar un cambio de posición. Se dice que además están recibiendo “incentivos”, aunque suficiente incentivo podría ser el pago de ciento cincuenta mil dólares que recibirán, en cuotas mensuales, en los dos años como legisladores si no se aplica la muerte cruzada.

Los furibundos acusadores y aliados de la oposición se van apartando poco a poco, rabo entre piernas, y faltaron a la Comisión de Fiscalización ante la posibilidad de que no haya destitución. Acusadores y defensores del presidente cuentan los votos todos los días y no estarán seguros hasta el final de la votación. El próximo cambio de autoridades en la legislatura entrará también en la negociación. Si es así, no pasará nada, y eso es lo peor que nos puede pasar.