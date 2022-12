En ciertas fechas es común ver a personas exaltadas por sucesos de hace 500 años, peleando con sujetos comidos por gusanos, sepultados, más que por la tierra, por el tiempo y la memoria. Como si fuesen Pedro Páramo, en medio de Comala, habitando y debatiendo con los muertos.

Está muy bien que se justiprecie a las culturas originarias, que se festejen sus aportes y conocimientos en la orfebrería, el cultivo, la construcción, la observación astronómica, etc. Es recomendable también que se exponga la arbitrariedad, el abuso y la matanza de los colonizadores y de sus descendientes -ya americanos-. Es cosa de entender que entre más sepamos del pasado, menos probable es que caigamos en sus yerros.

Pero después de ello habría que realizar análisis racionales, comparativos, mesurados, con conclusiones válidas para hoy; no pasionales diatribas como si los personajes cuestionados estuvieran vivos y fuesen nuestros vecinos -no seres podridos hace ya tanto-. Dentro de ese análisis debería entrar, claro está, lo que legaron los invasores: un idioma nuevo y maravilloso (leer “La Palabra”, de Neruda, se ruega); música, arquitectura, pintura y otras artes, ciencias y técnicas (algunas de las cuales no existían, mientras otras se mestizaron y ampliaron con las nuevas formas).

Así podríamos entender quiénes somos y hablar de un “nosotros” que contemple el 100% de nuestra genética y no solo una parte de ella. Como todos, tengo de indio (con orgullo) quien sabe si de negro (sería una honra), de árabe (recordar la larga presencia “mora” en España), de europeo y quizás de otras sangres; pero lo importante es que soy –somos- una suma de culturas y saberes que no nos disminuyen, y sí nos engrandecen. No voy a ubicarme dentro de una “pureza étnica” originaria, pues eso, me temo, es maniqueo y fundamentalista.

Ubicarse y juzgar desde el pasado es tan necio como, estando en la playa, bajo un sol canicular, seguir usando el abrigo y la bufanda porque cuatro horas atrás pasamos por el páramo en la sierra.