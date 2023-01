Datos, premios e insultos

Cualquiera con un teléfono celular habrá recibido llamadas informándole de algún “beneficio” inesperado, un reconocimiento por ser cliente de la tarjeta x, y o z; un pasaje de avión; una estadía en un lugar de ensueño o una increíble (y gratuita) cena. Comienzan con “¿estoy hablando con…?”; “…necesitamos confirmar su información para que reciba su premio”. Quienes hacen esto tienen acceso a nuestros datos personales: saben, al menos, nuestro número, nombre y algo de nuestro manejo financiero.

Durante mucho tiempo evité contestar llamadas que provenían de números desconocidos, pero un evento asociado a una compra no autorizada con una de mis tarjetas de crédito ha hecho que ahora las conteste y escuche siempre la primera parte de quien está haciendo su trabajo; una vez compruebo que es una “oferta” pruebo con un “gracias, no me interesa”; siempre hay quien insiste y recientemente, hubo quien llegó a insultarme por pedirle información sobre la llamada.

Algunas personas enfrentan esta molestia instalando aplicaciones que permiten identificar quien llama; algo legítimo, pero que no encara el problema de fondo: el uso indebido de nuestra información, tratada como una mercadería más que se intercambia sin nuestro conocimiento y autorización.

En mayo del 2021 se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en la que se establece una serie de medidas correctivas y sanciones que incluyen multas que van desde 0.1% al 1% del volumen del negocio, en caso de los particulares; este mayo entrará en vigor esa parte de la ley, con lo que deberíamos esperar que estas prácticas abusivas disminuyan y tengan algún control. Debo confesar que me he vuelto pesimista sobre la aplicación de normas sancionatorias; debido al mal funcionamiento institucional y una corrupción extendida, estas suelen dar paso a prácticas abusivas con ropaje de derechos, sin proteger a los ciudadanos comunes y corrientes. Espero estar equivocado y que en algo se frenen estos abusos, que son parte del día a día.