En la actualidad, cada clic, cada acción, decisión y preferencia de las personas tiende a traducirse en datos, a este fenómeno se lo conoce como datificación. Desde los registros de salud y transacciones financieras hasta gustos musicales o preferencias de consumo, el universo digital recopila, almacena y procesa información a una velocidad y escala inéditas. La datificación se ha convertido en una fuerza omnipresente que moldea digitalmente nuestra sociedad, nuestra economía y nuestras leyes. Asimismo, el auge vertiginoso de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), la Realidad Aumentada (RA), la Realidad Virtual (RV), Internet de las Cosas (IoT), Blockchain, Big Data, entre otras tecnologías, que se alimentan de grandes volúmenes de datos presentan desafíos importantes para mantener el equilibrio entre la innovación y el respeto a la dignidad humana en los entornos virtuales.

Esta realidad, que a menudo pasa desapercibida para el ciudadano común, plantea desafíos significativos para los legisladores, quienes se encuentran en la encrucijada de regular tecnologías que se transforman a un ritmo vertiginoso. Para desentrañar esta compleja problemática, hemos conversado con la Dra. Lorena Donoso Abarca, profesora asociada de la facultad de Derecho en la Universidad de Chile y una voz destacada en el campo de la Protección de Datos. A través de su experiencia, buscaremos entender por qué la sociedad y los legisladores sienten la necesidad de crear una ley para cada tecnología emergente, en lugar de adoptar un enfoque sistémico que aborde el problema de raíz.

En el actual laberinto normativo que viven nuestros países, ¿podría contarnos su perspectiva sobre el fenómeno de la datificación y la tendencia de los legisladores a crear una ley para cada nueva tecnología?

Lorena Donoso, lo resume con claridad: “Al final del día, está todo datificado”, afirma. Esta realidad, explica, “implica que prácticamente cualquier aspecto de la vida puede ser traducido a datos, y estos datos se transforman en insumos para el funcionamiento de tecnologías y modelos de negocio”.

La magnitud de la datificación no solo plantea desafíos éticos y sociales, sino que interpela de manera directa a la labor legislativa. Cada innovación tecnológica genera nuevas formas de recopilar y explotar datos, lo que lleva a una reacción, muchas veces, impulsiva de quienes buscan regular todo lo nuevo que llega.

“Al final del día como está todo datificado, y cada artilugio que aparece nos parece obnubilar y queremos sacar una ley para él, cuando en realidad no hace falta. Todo el sistema jurídico tiene que ser comprendido de una manera sistémica. El principal desafío es el de coordinación regulatoria: ¿cómo vamos a coordinar regulatoriamente, la Agencia de Ciberseguridad con la Agencia de Protección de Datos y con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el de Consumidores, etcétera? Ver, dar una regulación coherente a múltiples miradas respecto de, al final del día, los datos, porque pensemos que el núcleo de toda la gestión, tanto pública como privada, hoy en día son los datos y, por tanto, esta coordinación regulatoria debe ser muy férrea.”

Para sustentar su postura nos cuenta sobre “El camino de Chile, que siempre es largo. Tendemos a ser el buen estudiante del barrio, pero terminamos siendo el peor porque dictamos la primera Ley de Protección de Datos de Latinoamérica en 1999, basada en una normativa europea que fue derogada solo dos meses después”, relata. La lección es clara, correr detrás de la novedad puede llevar a regulaciones desfasadas y poco efectivas.

Esta necesidad de crear leyes específicas para cada tecnología, ¿no crees que en realidad es un síntoma de que el sistema jurídico no está preparado para la velocidad del cambio tecnológico?

“Sí. Lo que pasa es que yo te diría que desde que partimos años atrás, hasta hoy en día, los cambios se han ido sucediendo demasiado vertiginosamente, y lo que se ha ido revelando es que las tecnologías están avanzando en un sentido poco asible. Es muy líquido todo, está muy, muy líquida. Y estamos con un grado de vigilancia tecnológica muy alto sobre la sociedad en todos los ámbitos. Entonces, la creación inorgánica de institucionalidad tampoco parece ser el camino.”

Comparto tu punto de vista. En Ecuador, por ejemplo, hemos visto un proceso similar con la Ley Fintech, la Ley de Protección de Datos Personales y ahora un proyecto de Ley de Inteligencia Artificial y otro Proyecto de Ley de Protección Digital, normas que muchas veces se superponen o crean conflictos de competencia. ¿Cómo se ha manejado esta coordinación en Chile?

“Nosotros en Chile no teníamos una experiencia en crimen organizado de magnitud mayor, sin embargo, en los últimos años sí se ha notado una llegada al país de crimen organizado y alta complejidad delictiva. Entonces, eso ha significado un delicado equilibrio en cuanto a la protección de los datos personales con las necesidades asociadas a la lucha contra la delincuencia. Y ese yo creo que es uno de los principales desafíos, porque al final del día la protección de datos no puede terminar siendo una barrera a la investigación tecnológica en la persecución de los delitos. De alguna manera, ese delicado equilibrio es uno de los desafíos que nos cruza transversalmente en el país.”

Esta coordinación entre la protección de datos y la seguridad pública es un tema crítico. También has mencionado que en Chile se aprobó una Ley de Ciberseguridad. ¿Cómo se articula esta ley con la de protección de datos?

“Es una ley más bien de Seguridad de la Información, porque está pensada en infraestructura país más que en infraestructura pública, porque son las industrias de interés vital, por ejemplo, la salud. Y ahí está todo el tema de la protección de los datos que constan en las industrias de interés vital. Ya se creó la Agencia Asociada a Ciberseguridad, que está en plena implementación, y aparte de eso, acabamos de crear el Ministerio de Seguridad Pública. En donde hay un área en concreto donde se está trabajando todo lo que es biometría, reconocimiento facial y aplicaciones tecnológicas de inteligencia artificial asociadas a la protección ciudadana, persecución del terrorismo, del crimen organizado y de la preparación de la infraestructura país en la gestión ética de los datos para finalidades de seguridad pública. Entonces, son dos hitos bastante relevantes que de alguna manera pasan a un segundo plano la creación de la institucionalidad de protección de datos, como que está todo huyendo desde el punto de vista de la implementación de lo que tenemos hoy en día y lo que es implementación de protección de datos está un poco bajo.”

Es decir, que en este momento la agenda pública está más enfocada en la seguridad que en la privacidad. ¿Crees que esto es una tendencia en toda la región?

“Sí, yo diría que ese es un fenómeno que también nos está afectando transversalmente a Latinoamérica. Y ahí la dificultad es que los límites entre el uno y el otro casi se vuelven el contenido esencial de los derechos fundamentales, en donde los roces son muy específicos y además responden no necesariamente solo a temas técnicos, sino también a visiones políticas. Entonces, ahí se vuelve más difícil.”

Teniendo en cuenta la naturaleza global de muchas de estas tecnologías y el flujo de datos transfronterizo, ¿cuál es el papel de la cooperación internacional en la regulación de la datificación?

“La cooperación internacional es absolutamente vital. No podemos pensar en una regulación aislada, porque los datos no respetan fronteras. La creación de estándares comunes a nivel regional, como la GDPR en Europa, o a través de convenios internacionales, es crucial para armonizar las leyes y facilitar el comercio digital, al tiempo que se protegen los derechos de los ciudadanos. La falta de coordinación puede llevar a un ‘dumping regulatorio’, donde los países compiten por atraer inversión tecnológica sacrificando la protección de los datos personales. Es un juego de suma cero que, a largo plazo, nos perjudica a todos.”

En este escenario, ¿cómo se posicionan los países en desarrollo, como los de América Latina? ¿Corren el riesgo de quedar rezagados o de convertirse en meros consumidores de tecnología sin tener un rol activo en la definición de sus propias reglas?

“Ese es otro gran desafío. La brecha digital no es solo una cuestión de acceso a la tecnología, sino también de soberanía tecnológica. Es decir, la capacidad de un país para desarrollar sus propias soluciones y para definir su marco regulatorio sin la presión de las grandes corporaciones tecnológicas. Debemos fomentar la educación digital, invertir en investigación y desarrollo, y promover la creación de un ecosistema de innovación local que nos permita ser creadores y no solo consumidores. La ley de protección de datos, por ejemplo, puede ser una herramienta para impulsar la innovación responsable y ética, en lugar de ser vista como un obstáculo.”

¿De la experiencia chilena, podrías señalarnos si es preferible optar por modelos de regulación legal o de autorregulación?

La pregunta abre la puerta para que Donoso profundice sobre la tensión entre adaptación normativa y sobre regulación ante cada avance tecnológico. “Lo que se hizo fue tomar algunos principios y normas de la Unión Europea, pero también tomar bastante del sistema norteamericano, de más autorregulación y regulación en base a riesgo económico. La verdad es que lo que se hizo fue regular el negocio del tratamiento de datos personales como una gestión del riesgo financiero”. Esta aproximación, si bien pragmática, revela las dificultades de encontrar un equilibrio entre proteger derechos y no asfixiar la innovación.

La fascinación y, a veces, el temor que despiertan las tecnologías emergentes pueden conducir a intentos legislativos apurados. Como resalta Donoso: “Cada vez que aparece una tecnología nueva, los legisladores piensan que debe haber una ley específica para ella, sin considerar que a veces los principios generales pueden ser suficientes”.

La entrevistadora insiste en la importancia de entender el trasfondo de cada regulación para evitar soluciones fragmentadas que, lejos de resolver el problema, lo multiplican: “¿No corremos el riesgo de construir un entramado legal tan complejo que al final nadie pueda cumplirlo ni fiscalizarlo adecuadamente?”

Donoso asiente y matiza: “El desafío está en lograr una ley flexible, basada en principios sólidos y adaptables, que no requiera ser parcheada con cada avance tecnológico. Necesitamos marcos legales que respondan a los riesgos, no a las modas tecnológicas”.

El caso chileno es ilustrativo. Tras una ley pionera en 1999, el país tardó más de dos décadas en actualizar su normativa, proceso en el que Donoso participó activamente. “En 2015, un grupo que me tocó participar redactó el proyecto de ley que hoy en día dio lugar, junto con una iniciativa parlamentaria, a la modificación de la ley 19 628 para adecuarlo al estándar europeo”, explica.

La construcción del nuevo marco legal fue un proceso complejo y participativo. “Tratamos de aunar la mayor cantidad de voces y llegamos a un consenso transversal entre la industria financiera, el comercio, los gremios, las compañías de seguro y la sociedad civil”, narra Donoso. El resultado es una ley más robusta y actualizada, pero que aún enfrenta desafíos en su implementación y fiscalización.

La entrevistadora puntualiza: “¿Cuánto tiempo de vacancia se estableció?” Donoso responde: “24 meses”. Este plazo busca dar tiempo a los actores involucrados para adaptarse, pero también refleja las dificultades de ajustar la realidad jurídica al ritmo del cambio tecnológico.

¿Entonces cual es una posible postura legislativa para legislar en la sociedad digital totalmente datificada?

“Europa sacó hace poco tiempo una normativa de drones, si bien partió con un plan de drones, pensando que los drones podían solucionar un montón de problemas. Sin embargo, hoy en día acaban de sacar un documento de trabajo para regular a los drones porque puede cargar un arma, un visor infrarrojo y usarse para finalidades letales.

Cada vez vemos que aparecen más artilugios que en sí mismo sintetizan un conjunto de tecnologías disruptivas que son cada vez más y más amenazantes contra el ser humano. Entonces lo que yo no sé, si acaso tendría sentido sacar un derecho de los drones.

Cuando en realidad lo que estamos hablando es de protección de datos nuevamente, de que cómo estos mecanismos de captura de información pueden, en definitiva, o no pueden irse contra el ser humano, o sea, en el fondo pueden o no, porque al final del día lo de la neutralidad tecnológica.

No podemos perderlo de vista. Lo del control de la dignidad humana, de la protección del ser humano y de la primacía del humano no lo podemos perder de vista. Entonces a mí me da el temor de que nos perdamos en la tecnología que hacemos. La ley de ciberseguridad hacemos la ley de inteligencia artificial, vamos a sacar la ley de los drones, o sea, perdón no. Al final del día parece ser que no podemos perder este núcleo problemático en donde el ser humano tiene que estar en el centro de la discusión”.

La datificación avanza imparable y las tecnologías emergentes sorprenden cada día, la conversación entre la ley y la técnica debe ser informada, reflexiva y participativa. No se trata de legislar por miedo ni de abdicar ante la velocidad digital, sino de fomentar una cultura donde todas las voces incluidas las de la academia, la industria y la sociedad civil colaboren en la construcción de un futuro donde los datos, si bien sean una oportunidad para la innovación también sean vistos como parte de la manifestación digital de las personas y por ende se garantice su protección y resguardo.

El futuro del derecho y la tecnología dependerá de nuestro compromiso colectivo para no perder, en el asombro del avance, la brújula que garantice nuestros derechos fundamentales.