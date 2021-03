El DA y nosotros

En mi último artículo hablaba del primer y único Diccionario de americanismos, publicado en 2010, hace ya cerca de once años, que incluye lexemas o palabras, expresiones y modismos americanos de todo ámbito, de todo pelaje. Lo redacté con modismos y frases típicos de distintos países, todos comprensibles, aunque no inmediatamente, a partir de la curiosidad innata que nos ayuda a aprender y nunca nos traiciona. Recibí comentarios positivos, lo cual me alegró: el eco es fundamental para sentirnos seguros de que lo que hacemos llega a los demás, en este tiempo en que necesitamos cercanía, consenso,

consuelo… Me encuentro ante el afán que he contagiado a los miembros de la Academia Ecuatoriana, de conseguir la reedición de este repertorio con las hablas de los países americanos en sus particularidades y su variedad, y en cuanto hay entre nosotros de común. Presenté una ponencia sobre dicha nueva edición en la última reunión virtual de directores de las Academias, presidida por el director de la Real Academia y presidente de la Asociación de Academias, por pedido de este último, para defender nuestra pretensión, y comencé recordando las palabras del gran Andrés Bello, en el prólogo de su genial gramática, publicada hace 174 años, en 1847: “No se crea que recomendando la conservación del castellano sea mi ánimo tachar de vicioso y espurio todo lo que es peculiar de los americanos”. Desde estas breves y mágicas palabras de Bello, comprendemos que lo que América crea en la lengua no es corrupto ni falsificado, ilegítimo ni contrahecho; que cuanto nos caracteriza respira gracia, encanto, inteligencia, rebeldía. La enorme cantidad de modismos americanos enriquece el español general y representa nuestra idiosincrasia rebelde, disuasiva también: rica, sorprendente. La respuesta que recibió nuestra AEL, a pesar de la dificultad, del trabajo que exige de cada Academia y el costo de una nueva edición, fue que, pues este año celebramos los setenta de fundación de la Asociación de Academias, (1951) hechora del DA, se acepta la moción como parte de esas celebraciones, y se anunciará el inicio del ingente y noble trabajo. El DA tendrá nueva piel, para consuelo de García Márquez, que afirmaba que el español ‘no cabe en su pellejo’. ¿Juntar el diccionario general con el DA? La informática lo permite, pero nuestro DLE es normativo, y el DA no lo es: lo atraviesan las hablas locales, con idéntico prestigio, es, por tanto, dialectal y diferencial: el léxico de cada país es común en porcentaje reducido respecto del español peninsular, así como del de cada uno de los demás países americanos. Vacila fonética y gráficamente, e incluye términos vulgares y tabuizados. Recoge palabras y expresiones con gran frecuencia de uso, y también otros obsolescentes, siempre en atención a la lengua hablada y coloquial.Gabriel García Márquez comentaba: “Con razón un maestro de letras en EE.UU. ha dicho que sus horas de clase se le van en servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países”…