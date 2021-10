Cusín, más propuesta que consenso

Dialogar y encontrar acuerdos sobre el manejo sensato y honesto de los recursos del Estado”, fue el propósito de poco más de medio centenar de personas que se reunieron el pasado fin de semana, en el marco de los denominados Consensos Cusín.

El documento final del encuentro recogió trece acuerdos que, como cabía esperar al ver la lista de los participantes, son el resultado de reflexiones serias y reflejan sensatez, prudencia y racionalidad.

Sin duda que lo que ahí se dice no es nuevo, pero como ignorarlo ha sido una constante, conviene insistir en ello y seguir

hablando de la necesidad de un Estado eficiente, con reglas fiscales claras y un

sistema tributario fortalecido, que apunte hacia la equidad y proteja a los más desfavorecidos.

Conviene, sobre todo, llamar la atención, como se hace en el último punto del documento, sobre el enorme costo de no hacer nada, de seguir marchando sobre el mismo terreno y mantener inamovible el actual estado de cosas.

Lamentablemente, los trece acuerdos se ven opacados por lo que no llegó a ocurrir, por lo que el encuentro de Cusín quiso ser, y no pudo: consenso.

Con el sinnúmero de puntos de vista que sin duda existen entre quienes asistieron, hay entre ellos, en el fondo, una básica homogeneidad; de una u otra manera todos, o la inmensa mayoría, provienen de un mismo sector, representan un espacio concreto de la opinión, tienen miradas muy cercanas sobre la realidad.

No se trata, sin embargo, de un problema de los organizadores ni de un intento deliberado de excluir otras voces.

De acuerdo con Ruth Hidalgo, una de las convocantes, se cursaron invitaciones a diversos sectores, sin que la respuesta fuera favorable. Y esto, sin duda, es elocuente: consenso no parece ser una palabra que forme parte del diccionario nacional, no porque fracasemos en el intento de lograrlo sino porque, como se ha visto en este caso, preferimos no intentarlo.

Lo que no pasó en Cusín deja en claro que el consenso, en este país, se entiende como la aceptación absoluta de nuestras verdades; que no vale conversar con quienes no comparten nuestra forma de ver las cosas.

Hoy José Rafael Bustamante podría repetir, sin que nadie se percate que fue escrito hace casi cien años, que nuestra psicología “tiende a imponer la doctrina y la voluntad propia y a aquilatar las ajenas por medio del grito, la injuria, el desafuero y la coacción”.

Bueno, los trece puntos de Cusín no llegan a ser un consenso, pero contienen sin duda una propuesta que debería ser considerada. ¿Alguien por ahí está dispuesto a oir?