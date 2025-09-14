Ahora que Manabí, al igual que el resto de la costa ecuatoriana, se ha convertido en territorio de disputa del crimen organizado, recordar su cultura milenaria puede ayudar a encontrar algo de fortaleza en el pasado, para enfrentar las pruebas del presente.

De acuerdo con el arqueólogo Colin McEwan, los pueblos de la costa de lo que hoy es el Ecuador han sido injustamente considerados marginales, pero constituyeron un eje del mundo andino, que escapó de la incorporación directa a los Estados Chimú e Inca.

Ninguno de esos imperios en expansión logró dominarlos porque los manteños eran mercaderes marítimos, que ocupaban la zona central de Salango y el sur de Manabí, mantenían el monopolio del tráfico de la concha ‘Spondylus’ (mullu), tan valiosa en la cultura panandina como el oro para los españoles.

Además del comercio formal y organizado, que les ayudó a mantener su autonomía, poblaron tierras aluviales que, al contrario de los desérticos espacios del sur del continente, constituyeron una abigarrada zona ecológica de donde obtenían los recursos suficientes para el sustento cotidiano de manera independiente. En consecuencia, no existía un solo centro primario que dominara a los demás.

El cronista Reginaldo de Lizárraga decía, con relación a este pueblo y a la actual Manta: ‘los indios deste puerto son grandes marineros y nadadores; tienen balsas de madera liviana, grandes, que sufren vela y remo’. Mientras que la crónica de Sámano-Jeréx habla de una serie de puertos que formaron parte del señorío de Çalangome, que de acuerdo a la investigación etnohistórica y arqueológica corresponden a Salango, Puerto López, Machalilla y Agua Blanca.

Las sillas talladas en piedra de la costa de Manabí –asientos de poder, según Mc Ewan– son una expresión de su organización social, así como del control religioso y político mediante el cual se mantenía el orden y la cohesión social. Pero no son un elemento aislado, sino que se vinculan con la cosmología de Mesoamérica, los Andes Centrales y la selva.

Es decir que los grupos costeros del actual Ecuador tienen una larga tradición de intercambio marítimo, con una visión compartida del mundo y un sistema de control sociopolítico bien establecido a nivel regional, regulación indispensable hoy para tejer redes sociales que trasciendan el interés económico individual.