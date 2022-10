La forma en que una sociedad se organiza para satisfacer sus necesidades es determinante a la hora de modelar las mentes de quienes la conforman. No se trata, claro, de algo mecánico e inevitable pero, sin duda, lo que somos depende en buena medida del medio en el que vivimos.

En el Ecuador, por ejemplo, las maneras de pensar y hacer la política están impregnadas de la que fue, hasta hace no mucho, nuestra forma fundamental de organización productiva: la hacienda.

En ella no hay un espacio de debate horizontal ni relaciones entre seres libres e iguales; gira alrededor del patrón, del macho que reparte premios y castigos, que dice lo que está mal y lo que nos conviene, y está ahí para salvarnos con sus dádivas.

Buena parte de la política ecuatoriana se explica si la vemos como lo que es, el resultado de formas de entender la vida nacidas y formadas en la cultura de la hacienda. Por eso el éxito de Correa, patrón que manda y ordena, grita y se enfurece, prohíbe o permite, pero también es capaz de mostrar benevolencia.

Lo grave es que no se trata de una anomalía, sino de la forma en que nuestra sociedad entiende el poder y concibe la política. Por eso se añora el pasado autoritario, y el respeto democrático se relega al cajón de las anécdotas simpáticas, pero olvidables. Por eso, incluso quienes reivindican la democracia no pueden ocultar que, en su interior, la cultura de la hacienda goza de buena salud. ¿O no acabamos de ver al Presidente, que pregona modernidad política y sin duda ha dado muestras de tolerancia, convertirse en eficiente padrino de un ciudadano necesitado de un préstamo?

El problema está menos en los protagonistas, que en lo que somos como sociedad. Mientras ésta no cambie, mientras no saquemos a la hacienda de nuestras cabezas, la relación con el patrón seguirá siendo la que decida la vida; nada será posible sin vínculos personales con el poderoso, o con quienes lo rodean, y será el padrinazgo el que abra las puertas y permita conseguir las cosas.