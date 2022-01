La cultura de la arbitrariedad

“Mientras no desterremos esta forma de entender las cosas, el Estado de Derecho no pasará de ser una declaración retórica”.

Las órdenes y las prohibiciones no deben provenir del antojo de alguien, sino de lo que manda la ley; este es el supuesto fundamental de lo que llamamos Estado de Derecho y que el artículo 8 de nuestro Código Civil resume en una frase: “A nadie puede impedirse la acción que no esté prohibida por la ley”.

Lo que se busca es preservar la libertad y privilegiar la certeza de la regla de juego, frente a la incertidumbre de someterse al capricho de las autoridades. Lamentablemente, en nuestro medio esas ideas no son parte de nuestra práctica cotidiana. Y si bien la arbitrariedad administrativa tiene mucho que ver con eso, el problema principal no deriva de ella, sino que la alimenta; son los propios ciudadanos los que asumen que una autoridad pública, por el hecho de serlo, puede ordenar lo que le parezca y que su palabra tiene la misma autoridad que una ley.

¿Se acuerdan cuando teníamos prohibido consumir alcohol los domingos? Pues no fue por un mandato legal, sino porque así lo decidieron dos ministros de Estado. En estos meses, la pandemia nos ha entregado múltiples ejemplos de reglas y prohibiciones que no derivan de la ley, sino de simples decisiones administrativas; en Quito, la muestra más clamorosa es el sistema “hoy no circula”, que no consta una ordenanza sino en una resolución.

Pero, y esto es lo grave, muchas veces no es que la administración se muestre arbitraria; es que asumimos que lo que ella sugiere tiene la inevitabilidad de la ley. El Comité de Operaciones de Emergencia, por ejemplo, parecería no ir más allá de sus competencias, al menos en las resoluciones que conozco; recomienda, no dispone, pero los medios y los ciudadanos toman esas recomendaciones como mandatos, órdenes y prohibiciones cuyo incumplimiento acarreará sanción.

Mientras no desterremos esta forma de entender las cosas, el Estado de Derecho no pasará de ser una declaración retórica y el país se mantendrá como terreno fértil para los autoritarios de turno.