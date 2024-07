¿Por qué la gente busca libros de auto ayuda que van desde lo espiritual, esotérico y astrológico, hasta recetarios de soluciones a los sinsabores de la vida? Las respuestas son variopintas, y responden a las necesidades de cada persona.

Lou Marinoff en su magnífico libro “Más Platón y menos Prozac” reconoce que “Occidente se ha convertido en una sociedad terapéutica o terapeutizada”. La razón estriba en que las recetas panfletarias abundan en supermercados; es decir, las soluciones rápidas y mágicas a los conflictos comunes de la existencia: el miedo, la depresión, los complejos, los dolores y las enfermedades voluntarias -el alcohol, el trabajo, la televisión, la automedicación-, y otras de última data como las adicciones al celular y las redes sociales.

Esta inundación de libros de auto ayuda que ofrecen la felicidad, la riqueza, la salud mental y emocional en siete pasos, en cinco o en tres, han logrado situarse bien en el mercado gracias a la demanda, y llenado los bolsillos de vendedores de libros legales y piratas. Uno de los libros más vendidos y leídos, según las encuestas, es “La culpa es de la vaca”, que preside este ensayo.

¿Y por qué la culpa NO es de la vaca? La respuesta es simple. Si bien en algunos casos, la aplicación de estas reflexiones puede servir para una sanación – por auto terapia – de ciertas dolencias, en la mayoría de los casos no sustituyen a la asistencia psicológica y psiquiátrica. Por lo que no vale culpar a la vaca de nuestros traumas, frustraciones y desafueros.

Como se sabe, “La culpa es de la vaca” de Jaime Lopera reúne diez historias cortas de diversa procedencia que giran en torno a la necesidad del cambio. “El mundo se ha transformado ante nuestros ojos, y debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias con inteligencia, tolerancia, creatividad y respeto” es el mensaje central de la obra.

“El libro introduce la metáfora de la vaca, que representa los problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Y en lugar de culpar a otros por nuestras dificultades, Lopera enfatiza en la importancia de asumir nuestra responsabilidad y buscar soluciones de manera proactiva”.

Es tiempo, entonces, de dejar en paz a la vaca y dedicarnos a reconocer nuestros valores, aprender de nuestros errores y acudir a especialistas. Y que el cambio que nos ofrecen los redentores y los animales, no sustituyan al principal cambio: ¡el desarme de nuestras conciencias!