Cuidado con los anuncios

Los anuncios que hacen las autoridades y las resoluciones que firman son insumos para los dueños de negocios grandes, medianos y pequeños. Ellos utilizan esa información para planificar, armar sus presupuestos anuales, diseñar sus estrategias de ventas y decidir si conviene invertir o contratar nuevo personal.

Por eso, la derogación de las autorizaciones de incremento de pensiones en planteles educativos particulares para el ciclo 2019-2020, en Sierra y Amazonía, abonó para generar desconfianza en estos negocios privados.



Si el Gobierno no estaba de acuerdo con un alza en las pensiones tenía la facultad de no autorizarla en julio pasado. Ahora quiere anular la decisión tomada, la víspera del inicio de clases, lo cual tensará las relaciones entre padres de familia y los centros que tenían autorización para subir las pensiones hasta en 10%.



La decisión se tomó tras las quejas que circularon en redes sociales, donde se criticaba el alto costo de la educación media en el país, lo cual es cierto y es otra muestra de que Ecuador es caro. Pero en el caso de la educación, los precios vienen aumentando a un ritmo más rápido. El año pasado, mientras los precios cayeron y dejaron a la inflación promedio en -0,22%, en Educación subieron 2,74%. En el 2017 sucedió algo similar. Mientras la inflación general fue 0,42% ese año, en Educación bordeó el 4%. En los dos últimos años, la inflación en el área educativa ha sido la más alta de los 12 sectores que monitorea el INEC.



Es importante que los anuncios y las medidas que se tomen tengan consistencia técnica, sean previamente debatidas y cuenten con un consenso mínimo para que duren en el tiempo. De igual manera es necesario comunicar adecuadamente y evitar dar marcha atrás en las decisiones porque eso genera más incertidumbre, como sucedió la semana pasada en el Biess, que no es la primera vez.



Al anunciar los nuevos requisitos para los hipotecarios del Biess se dijo que el cálculo de estos préstamos se haría sobre los ingresos brutos del afiliado, pero luego se aclaró que se haría sobre los ingresos netos. Esa simple modificación, que es técnicamente correcta, reduce el crédito, obliga a los clientes a buscar otras formas de financiamiento y a los constructores a replantear sus proyectos.



Los anuncios confusos del Gobierno también se han presentado en proyectos de gran envergadura como la refinería Esmeraldas, donde el Consejero de la Presidencia anunció el cierre de la planta refinadora mientras el Ministro de Energía, que es el ente rector, mostró otros planes.



En los próximos días se conocerán las reformas monetarias, financieras, tributarias y laborales que el Gobierno presentará a la Asamblea y será necesario tener mayor cuidado a la hora de informar sobre el alcance de esos anuncios, no solo por parte del Gobierno sino de todos los actores involucrados, ya que eso afectará en los negocios, la inversión y el empleo.