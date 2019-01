Cuba: ¿revolución o involución?

jvaldano@elcomercio.org



El acto oficial de conmemoración del 60 aniversario de la Revolución Cubana tuvo lugar este 1 de enero ante la tumba de Fidel Castro. Hay hechos que, por sí solos, encierran un significado que está más allá de la materialidad del acontecimiento. Y este es uno de ellos: más que celebrar el cumpleaños de algo vivo –ha dicho la cubana Yoani Sánchez-, los octogenarios sostenedores de la Revolución “se reunieron alrededor del cadáver de un proceso, del ataúd de una utopía”.



Durante estos 60 años, de 1959 hasta hoy, el mundo ha cambiado vertiginosamente; pocas certezas que, entonces, pasaban por inamovibles subsisten todavía. Cayó el muro de Berlín y con él, la ideología que lo sustentaba; con gran estruendo se desplomaron imperios como el de la Unión Soviética, surgieron otros; en América Latina los regímenes dictatoriales fueron cediendo el paso a gobiernos democráticos. Ha comenzado una civilización global que torna anacrónico el aislamiento entre pueblos y culturas.



En Cuba, sin embargo, aquellos que en 1959 contemplaron el triunfo de la Revolución, más las cuatro generaciones que han nacido y crecido bajo la sombra del castrismo han estado condenados a pensar que nada cambia ni debe cambiar en la isla, que todo debe seguir igual hasta alcanzar (no se sabe cuándo) el soñado “paraíso socialista”, proyecto y dogma marcado y sostenido por Fidel y Raúl Castro. Ellos, con sus 60 años de gobierno autocrático ha roto todos los récords entre las más célebres tiranías del siglo XX.



Antes de 1958 el PIB per cápita de Cuba era el tercero más alto de América Latina. Hoy sus índices económicos lo colocan entre los más pobres y atrasados de la región. Sin libertad de expresión, prohibida toda disidencia, con una economía asfixiada y una crónica falta de oportunidades, el pueblo cubano clama por un cambio. “¿Valió la pena poner patas arriba una nación, desarticular su economía para volverla a redefinir y empujar al exilio a millones de hijos de esta tierra?”, pregunta Sánchez. Seis décadas de dictadura han agotado el entusiasmo y apagado la ilusión que el pueblo tenía por una Revolución cuyos iniciales objetivos humanistas pronto se perdieron ante la falta de libertad y los duros sacrificios impuestos por el régimen. Nada hay más triste que un pueblo sumido en la indolencia, en la apatía cívica, incapaz de indignarse frente a la tiranía, que tiene miedo a los retos que impone el ser libre.



La nueva Constitución aprobada en 2018 por el Partido Comunista consagra la “irrevocabilidad del socialismo” y “el avance hacia la sociedad comunista”, lo que equivale a renunciar al cambio, a anclarse en el pasado como si 60 años de fracaso no significaran nada, a imponer a la sociedad entera la involución senil que aqueja a unos cuantos octogenarios que aún controlan el país.