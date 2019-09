Cuadro Básico de Medicamentos

Columnista invitado



Con años de atraso respecto de la periodicidad bianual recomendada, finalmente se aprobó la Décima Revisión del “Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos”. A excepción de la etapa 1996 -2002, el Cuadro se revisó periódicamente hasta 2010; de entonces acá - casi una década - sólo se actualizó en 2014 y 2019.

Espacio de confluencia de varios actores, el Cuadro de Medicamentos expresa diversos intereses: de pacientes, por su derecho a medicinas, en especial el contra cáncer; de médicos, prescriptores de fármacos; de la industria farmacéutica, procurando equilibrar aportes y réditos y; del Ministerio de Salud, obligado regulador de un paradojal acceso a medicamentos, constitucionalmente universal e ilimitado, con recursos finitos.



La décima edición contiene 454 medicamentos, con 56 nuevos ítems que, según el Presidente Moreno, representan 258 millones de dólares; según otras fuentes oficiales 158. Se imponen precisiones, pues financiarlos requerirá presupuesto similar o mayor que el destinado para los 398 medicamentos del cuadro anterior. El elevado costo de nuevos fármacos, especialmente oncológicos, guarda relación con notables avances científicos; si la antigua quimioterapia arrasaba con células sanas y tumorales; la biotecnología, cual rifle de precisión, apunta al núcleo de células malignas.



Los pacientes con enfermedades catastróficas tienen derecho a medicamentos eficaces; el Estado ecuatoriano debe destinar recursos para ello, más aun si el gasto público es sólo una cuarta parte del privado, lo opuesto a países con sistemas unificados de salud. No obstante, la in elasticidad del costoso mercado bio tecnológico, dominado por pocas multinacionales que imponen condiciones, exige un minucioso análisis de beneficios, incluyendo recomendaciones de la OMS, poco valoradas en el cuadro aprobado.



Una política de salud y medicamentos no puede mirar solo la potencial curación o alivio de tales enfermedades. Ha de prevenirlas, pero también tratar oportunamente problemas que las originan, como Hipertensión y Diabetes que, sin ello, terminarán en Diálisis Renal, cuyo costo anual supera los USD 200 millones. Por economías de escala debe hacerse compras unificadas, sustentadas en información fidedigna y prolija evaluación tecnológica. Uruguay es ejemplo; un 7% del Fondo Nacional para el Sistema de Salud, cubre enfermedades catastróficas; 80% para trasplantes, diálisis renal, etc. y 17% para medicinas. Una juiciosa universalidad es posible.



Si anteriores autoridades retardaron negligentemente la aprobación del cuadro, la “diligencia” de las actuales debe asegurar su financiamiento; sin tapar huecos abriendo otros, como parece ser, reduciendo estipendios para internos rotativos.