En el año 2009, cuando el socialismo prometía un Ecuador de manos limpias, un hombre de ojos color aceituna y procedencia albanesa, bajó del avión en Guayaquil como si descendiera de un sueño. Traía consigo poco más de treinta años y una frase fosforescente tomada de un titular de prensa: No existen seres humanos ilegales. Lo que para los ingenuos era un grito de humanidad, para él fue un conjuro, una llave maestra que abriría todas las puertas.

Olió desde el principio la fragancia de la oportunidad. Comprendió que había llegado a un lugar donde el dinero podía tallarse en forma de ley. No necesitó escoltas armados ni pistoleros. Fue más sutil y perdurable: se hizo amigo de jueces jóvenes de toga nueva y ojos llenos de ambiciones recién estrenadas.

Los invitó a cenar en restaurantes lujosos donde los vinos brillaban como zafiros. Bajo luz tenue les ofrecía la amistad que se construye con paciencia. Primero la charla cordial, luego el reloj suizo, después el ticket a paraísos lejanos y siempre, el sobre de billetes que pasaba con la naturalidad de un apretón de manos. Plantó la semilla de una red de jueces que creció por todo el país como una enredadera de sombras.

Años más tarde, los periódicos se preguntaban, atónitos, cómo era posible que un narco apresado en Esmeraldas fuera liberado por un juez de Loja, o que un caso de Guayaquil se esfumara con la firma de un magistrado de Ambato. Nadie entendía aquel rompecabezas de sentencias disparatadas que venían de un mandato invisible que hablaba con acento balcánico.

Mientras en Quito clamaban soberanía, el país era tomado por organizaciones delictivas extranjeras. Todos coincidieron en una verdad: Ecuador era la puerta más dulce hacia el mundo de los millones y copiaron la receta magistral: sobornar jueces o, amenazarlos. El respeto a los hombres de negro se extravió en el mismo laberinto de sobres con billetes de alta denominación.

Aquellos jóvenes jueces crecieron bicéfalos entre dos lealtades: el código y el sobre. Ascendieron en el escalafón judicial, algunos llegaron a los tribunales más altos y hoy, desde sus tronos, se oponen a reformas legales que perturben el narco lavado. Se visten de defensores de la constitucionalidad, para custodiar sus pasados que no quieren que nadie escarbe.

El albanés devino en empresario respetable. Fundó compañías exportadoras de banano que llevaban cocaína como alma de la fruta. Levantó empresas de construcción que edificaban fachadas legales. Registró negocios de metales preciosos para blanquear dinero negro. Convirtió a altos mandos policiales en ángeles guardianes: lo protegían, informaban, le abrían rutas seguras. Sus cargamentos viajaban como fantasmas: invisibles e intocables y toneladas de cocaína navegaron hasta Europa.

En el 2019 sufrió un golpe, cayó preso, pero fue liberado por sus amigos de negro y desapareció. Pero desde mayo del 2025 está detenido en un país árabe y es reclamado por la justicia ecuatoriana, no para liberarlo. Si habla, arrastrará a jueces incorruptibles, a castos fiscales y virtuosos funcionarios, que aún pasean con traje y corbata por los vigorosos pasadizos de las sentencias.

El legado del albanés es profundo y perpetuo: dejó una justicia amaestrada, un país que aprendió a convivir con la corrupción como si fuera parte del oxígeno. Jueces que forman un engranaje de una maquinaria que, hasta hoy, libera alegremente a los delincuentes y protege a los carteles contra nuevas leyes. El albanés entendió al Ecuador mejor que los propios ecuatorianos. Descifró que en este país la ilegalidad podía vestirse de toga y desvestirse de moral, por eso, su historia no es la de un hombre: es la radiografía de un país seducido que no despierta de un embrujo per-judicial.