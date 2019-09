La crónica del chuchaqui

El chuchaqui es esa etapa de profundo arrepentimiento que viene después de una farra.

Y el arrepentimiento es mayor, mientras más intensa haya sido la farra. Hoy el Ecuador está viviendo el chuchaqui de la farra de la década farreada.

La farra (2007-2014) consistió en gastarse, desde el gobierno, toda la plata del mundo. De esa manera logró tres cosas. La primera fue “mover” la economía, lo que equivale a hacer que “la gente tenga plata para comprar” y que es algo muy diferente de “hacer que el país produzca más”, pero que, al menos, tiene a los votantes contentos y reeligiendo al gobierno. Lo segundo que hizo fue volver más caro al país (mucha demanda, poca oferta). Y lo tercero fue llenar al país de impuestos y al gobierno de deudas para poder pagar ese enorme gasto.



Así, la economía se volvió adicta al gasto del gobierno y cuando en el último trimestre de 2014 el precio del petróleo cayó, el gobierno se quedó sin plata. En el primer trimestre de 2015 el gasto público se contrajo y, ¡oh sorpresa!, en el siguiente trimestre la economía se contrajo. Eso marcó el inicio de la más larga recesión en la historia ecuatoriana, que duró hasta el tercer trimestre de 2016.



Aunque después de eso la economía volvió a crecer, en el fondo nunca volvió a levantar cabeza. El crecimiento llegó a su máximo por ahí por las elecciones, pero desde entonces volvió a decaer. Y todo indica que este año, el próximo y el 2021 el crecimiento económico será anémico. Resultado todo del chuchaqui por la farra de la década farreada.



Menos producción significa menos empleo. El “empleo adecuado” pasó de 49% en julio de 2014 a 38% en julio de este año. Se ha creado empleo de mala calidad, mientras que se ha destruido empleo de buena calidad. Y todo indica que este año, el próximo y el 2021 el proceso de destrucción de buen empleo, continuará.



Un país en el que no se crean buenos empleos es un país donde la pobreza no cae. Si se analizan los índices de incidencia de pobreza, están hoy en niveles muy similares a los que tuvieron en 2012. En realidad, luego de la rápida caída de la pobreza entre 2001 y 2006 y la caía (no tan rápida) entre 2007 y 2012, la pobreza en el país se ha estancado. Nada indica que eso pueda mejorar en los próximos años.



Esto no es un chuchaqui cualquiera. No es de los que se pasan después de un rato. Este es uno de esos que empeoran por un buen tiempo, antes de mejorar.



Porque la única manera de mejorar es cambiar la lógica por la que se mueve la economía, de una dependiente del gasto público a una dependiente de la producción, de ser posible de la producción dirigida al resto del mundo (porque ahí están los mercados realmente grandes). Y eso hace que de este chuchaqui sólo salgamos luego de una dolorosa metamorfosis.