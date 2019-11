ftinajero@elcomercio.org



Mucho se escribe sobre las crisis políticas que han sacudido al Ecuador y a otros países de América, pero no recuerdo haber leído ni una línea sobre la crisis de la política, es decir, sobre la dificultad o el recelo de plantear los problemas en términos propiamente políticos. Ejemplos hay de sobra; los más próximos vienen de Bolivia, donde hemos visto prolongarse peligrosamente un vacío de poder que demuestra la parálisis de los partidos y de las instituciones.



Causas de este fenómeno son el fracaso del “socialismo real” y la globalización consiguiente, que difuminaron las diferencias entre la izquierda y la derecha y dejaron al mundo privado de referentes ideológicos precisos. Hay quienes piensan que la concepción de la política como una lucha de ideas entre fuerzas contrarias, pero igualmente legítimas, fue propia de una “primera modernidad”, y aseguran que actualmente estamos en una “segunda modernidad” en la cual la política se ha convertido en el escenario del consenso con miras a un continuo mejoramiento de la gobernabilidad y la eficiencia del Estado como proveedor de servicios, es decir, una política despolitizada.



Lo más frecuente es que, en estas condiciones, los problemas sean tratadas en términos morales, jurídicos o económicos. Lo jurídica o económicamente “correcto” o lo moralmente “bueno” son los referentes más usados en la toma de decisiones, en la elaboración de las leyes y en la crítica de unas y otras, sobre todo cuando tienen lugar en escenarios inestables o fuertemente presionados. La práctica desaparición de los partidos políticos, y su consiguiente sustitución por movimientos populistas es la consecuencia más dramática de este proceso. Los pocos partidos sobrevivientes tienden hacia una socialdemocracia superficial, apuestan por las clases medias y con frecuencia olvidan las reivindicaciones de los más pobres. El presidente Piñera ha lamentado tardíamente este olvido.



No obstante, es imposible suprimir “lo” político mediante una simple negación de su existencia. Los diferentes puntos de vista que se entrecruzan en el seno de la sociedad llevan necesariamente a la constitución de identidades colectivas, cuya existencia implica la de un “nosotros” frente a un “ellos”. Teóricamente, estas identidades deberían verse mutuamente como adversarias (agonismo), pero en las condiciones reales se ven como enemigas (antagonismo). Si la lucha entre adversarios podría resolverse en términos democráticos con arreglo a una ley reconocida por todos, en las actuales circunstancias solo puede resolverse mediante la eliminación del contrario (Bolivia, por ejemplo), o recurriendo a una reconstrucción total desde la base, que puede ser una nueva Constitución (Ecuador, Chile).



Pienso que la “nueva” modernidad política es solamente imaginaria. Vivimos una crisis de la política y todavía no hemos construido la democracia: construirla es nuestro deber político prioritario.