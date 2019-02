La crisis persistente

Resulta un lugar común decir que Ecuador está en crisis. Eso se ha repetido cada vez y cuando desde hace años, a tal punto que ya el término no explica nada. Pero hay dos momentos de nuestra historia reciente en que se puede decir que, de verdad, una situación de crisis ha sido innegable: El asalto bancario de 1999 con el descalabro de 2000, y la recesión que sufre el país desde 2015 y se extiende hasta nuestros días.

En realidad, las crisis no son una excepción sino la regla en sociedades caracterizadas por el predominio capitalista como la nuestra. Se producen, en forma recurrente, como un continuo en que hay lapsos de crecimiento o de auge y luego etapas de recesión o crisis. La historia de los pueblos está llena de claros ejemplos de estos persistentes altibajos.



Luego de los dolorosos hechos de fin de siglo, se dio un proceso de parcial recuperación hasta 2007, en que comenzó un “boom”, debido fundamentalmente a la elevación inusitada de los precios del petróleo. A fines de los noventa bajó hasta USD 7 por barril, mientras durante el régimen de Correa llegó a más de USD 130. También debe tomarse en cuenta que subieron significativamente las recaudaciones de impuestos. El gobierno tuvo ingresos públicos en cantidades enormes, que destinó a obras contratadas con sobreprecio y resultaron ser de pésima calidad, al despilfarro y al crecimiento desproporcionado de la burocracia. La corrupción fue el principal precio de la enorme obra pública que se dice realizó ese régimen.



Cuando terminaba el tercer período presidencial de Correa, se desató la crisis que ahora vivimos. Se debió especialmente a la baja del precio del petróleo, pero fue agravada por el manejo del gobierno, que la enfrentó en forma irresponsable, sin racionalizar los egresos y con mayor endeudamiento externo. Correa no logró ser reelecto, pero nos dejó una crisis que no nos abandona, que es persistente y no parece se superará en el corto plazo. Contra lo que algunos opinan, no se trata solamente de una crisis fiscal o presupuestaria. Afecta a la mayoría de la población, fundamentalmente a los sectores populares y hasta a grupos medios, que ven reducidos sus ingresos reales y crecientemente deteriorados sus niveles de vida. Las medidas que el gobierno ha tomado para enfrentarla, como alzas de combustibles, han afectado negativamente la economía popular, pero nada asegura que vayan a resolver la crisis. Queda por verse, por ejemplo, si con todas las ventajas que han recibido los empresarios, llegarán a crear las ofrecidas plazas de empleo.



A estas alturas, sin dejar de observar que las medidas tomadas, y las que se anuncian, afectan a grandes sectores sociales, debemos esperar que funcionen, que sirvan para superar la crisis. De lo contrario, todos los sacrificios serán en vano.