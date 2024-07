Lejos han quedado los días en que Katharine Graham convirtió a ‘The Washington Post’ en uno de los diarios más importantes del mundo, cuando publicó los informes secretos sobre la falta de transparencia del gobierno de Richard Nixon respecto a la guerra en Vietnam, episodio recogido en la película ‘The Post’ (2017), dirigida por Steven Spielberg.

Poco después, Graham apoyó a los periodistas de su diario, Carl Bernstein y Bob Woodward, para que investigaran el caso Watergate, que terminó con la dimisión de Nixon –como se recoge en el film ‘Todos los hombres del presidente’ (1976), ganador de cuatro Premios Óscar– que prestigió definitivamente al diario, y a ella como su editora, pues publicó la información pese a las amenazas del gobierno de llevarla a la quiebra.

Si bien esta son dos de las historias más conocidas del ‘Post’, no son las únicas, pues ha ganado 76 premios Pulitzer. No obstante, el año anterior entró en una crisis ética debido a que su actual dueño, Jeff Bezos –el hombre más rico del mundo, dueño de Amazon–, colocó como editor al británico Will Lewis, implicado en un escándalo de escuchas telefónicas en Reino Unido y acusado de presionar a sus colegas para que no publiquen información que lo perjudica.

Ante la presión pública, la semana pasada se anunció el nombramiento de otro británico, Robert Winnett, que no llegó a posesionarse, por sus antecedentes de usar información obtenida de manera fraudulenta y haber aconsejado a un ex primer ministro la forma de encubrir sus violaciones a las medidas sanitarias impuestas durante la pandemia.

Los expertos señalan a este como un ataque directo a la conciencia del periodismo y exigen a Bezos la salida de Lewis. A ello habría que agregar las palabras de Martin Baron, ‘el último gran periodista de la vieja escuela’, responsable de diez de esos 76 premios Pulitzer del ‘Post’: los periodistas deben comportarse como profesionales y no como activistas de ningún partido, ideología o causa.