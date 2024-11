Fenómenos apocalípticos se presentan a diario en todas las latitudes del planeta: huracanes, tornados, tormentas, incendios, inundaciones, estiajes de los otrora gigantes y torrentosos ejes fluviales, formación de enormes islas de desechos plásticos en mares y lagos; peces, tortugas, animales y aves marinas que mueren atragantados por ingerir fundas y objetos de ese material que, transformado en una basura indestructible, altera la ecología. Por otra parte, los gases producidos por los combustibles fósiles y los emitidos por fábricas e industrias, han formado barreras infranqueables a la salida a la atmósfera del calor solar que se refleja después de calentar la tierra y han originado el fenómeno invernadero, que se suma a la interminable deforestación de bosques y selvas, con el consiguiente decrecimiento de la evaporación a través de las hojas y ramas de los vegetales, que ocasiona en una disminución de las lluvias y de los caudales de los ríos, cuya fuerza hidráulica es aprovechada en la generación de energía eléctrica, en las plantas hidroeléctricas.

Muchos ambientalistas, biólogos y científicos han advertido, desde mucho tiempo atrás, que la humanidad, con su codicia ilimitada, estaba rompiendo el equilibrio y las condiciones ecológicas de nuestro planeta y, pese a la realización de múltiples reuniones mundiales orientadas a evitar esas irremediables consecuencias, no se ha llegado a resultados esperanzadores.

En nuestro país la sequía y el estiaje no tienen parangón en la historia y como, por antonomasia, siempre se pensó que los caudales y las caídas de los ríos de la sierra y del oriente, se mantendrían constantes a lo largo del tiempo, se dio preeminencia a la construcción de múltiples plantas hidroeléctricas sin prever, como lo hicieron países vecinos, la futura presencia de sequías y desarrollar otras fuentes de generación eléctrica, como la eólica, la fotovoltaica o la térmica. Además, las últimas plantas hidroeléctricas construidas, han sido observadas por presentar defectos de construcción y por haber servido para el aprovechamiento doloso de presupuestos inflados y de coimas millonarias.

Los lechos secos de los ríos son la expresión evidente del origen de los apagones, que angustian a todos los habitantes del territorio nacional. Las soluciones de las crisis, con medidas desesperadas, no son inmediatas y en su búsqueda, a veces, se comenten errores.

Se anuncia la disminución de la dotación de agua a los hogares, como consecuencia del mismo fenómeno. La municipalidad ha emitido esta advertencia. Somos víctimas de una tragedia mundial, ¿debemos culpar al gobierno y al municipio por estas circunstancias inmanejables?

¡No! No debemos hacerlo y por eso llama poderosamente la atención que organizaciones sindicalistas, que ni siquiera han permitido una reestructuración adecuada del moribundo IESS, ni la modernización de las leyes laborales y otras de beneficio social, unifiquen sus afanes conspirativos con los de los asambleístas irresponsables y los de los indígenas que destruyeron e incendiaron a Quito, nuestra hermosa capital, e irrogaron una multimillonaria pérdida económica, por los destrozos que causó la turba inconsciente, en brutales estallidos, que sirvieron de pretexto para que grupos paramilitares, camuflados y armados, siembren terror entre los capitalinos, que no permitirán que, los ahora candidatos, vuelvan a lastimar la dignidad ciudadana con sus salvajes desafueros. Deben recordar los dirigentes sindicales y los legisladores que ellos se opusieron a la participación de capitales privados en la implementación de nuevas fuentes de energía “para defender la soberanía energética”. Qué gran paradoja: En el Perú, en Colombia y en Chile, la contribución privada, a las áreas energéticas, es tan grande que ha evitado un desabastecimiento como el que tan severamente nos afecta y, sin embargo, esos países hermanos no han perdido la soberanía energética. Urge la reforma constitucional que termine con esa prohibición que tanto perjuicio ocasiona a la nación.

Si los dirigentes políticos–indígenas–sindicalistas creen que con sus “marchas” llenarán embalses y darán fin a la sequía y al estiaje, están equivocados, pues el único logro que alcanzarán, con estas protestas y con sus absurdas e inconscientes exigencias, será sumir en un caos mayor a la población, agravar la crisis y confrontar al sentimiento patrio y a la responsabilidad que tenemos, como ecuatorianos, de luchar y trabajar por un país mejor, digno y valiente, que enfrenta las adversidades y rechaza a los irresponsables que ven en la desgracia la oportunidad de engañar a la colectividad.