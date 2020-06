“Crisis” es, dependiendo de la perspectiva desde la cual se la analice, causa o efecto del cambio violento que se produce en las condiciones imperantes de alguna circunstancia particular de un individuo o de la sociedad. Podemos abordar el tema bajo una óptica filosófico-social y/o psicológica.

Karl Jaspers, filósofo alemán, al desarrollar su tesis de la “situación-límite”, conceptúa a la crisis como el punto donde se sufre un cambio súbito del que la persona sale transformada, dando origen sea a una nueva resolución, o cayendo en la decadencia. Para él, la historia de la humanidad no es un curso uniforme del tiempo, sino que por contrario la historia impulsa el desarrollo de las experiencias al extremo de hacer inevitable la decisión.



Psicológicamente, se identifica una relación causal entre la crisis y la angustia. Así, Sigmund Freud en su obra Inhibición, síntoma y angustia, sin referirse a la crisis como tal, desarrolla su teoría de la “angustia” o “ansiedad”: la reacción – natural – ante una situación peligrosa, o la señal de alarma frente a un peligro interno o externo.



En este sentido, al menos en la psique (proceso consciente o inconsciente de la mente) de un ser humano y de la sociedad como conjunto de seres humanos, normalmente la crisis genera angustia.

En Ecuador, país que se ha caracterizado por vivir de crisis en crisis (económicas, sociales, políticas), como que nos acostumbramos a ellas y por ende no reaccionamos adecuadamente a las mismas. Baste recordar que tras derrocar a presidentes por causas que no vienen al caso analizarlas ahora, los ecuatorianos lejos de votar por los mejores nacionales, en las elecciones siguientes a la crisis, optamos por los actores menos convenientes, lo cual generó otra crisis.



Sociológicamente, éste es un fenómeno que valdría la pena en algún momento profundizarlo bajo los principios analíticos que nos ofrece la llamada “fortaleza yoica”. Ello nos brindaría la oportunidad de determinar por qué al enfrentar las adversidades, los ecuatorianos en lugar de tomar a tal adversidad/crisis como una oportunidad reaccionamos con un desaliento tal que nos lleva a una nueva situación de trance.

Es de confiar en que la crisis actual, de hecho una de las más graves (sino la más grave) de nuestra etapa republicana, nos lleve a reaccionar de manera distinta a la tendencia que nos ha caracterizado. Los ecuatorianos estamos llamados a catalogar a los “líderes” con que cuenta el país, en su real y justa dimensión, so pena de equivocarnos una vez más.



Ponderemos sus reacciones (de los líderes) responsablemente, no nos dejemos engañar, refutemos a los insensatos, seamos contestatarios de los poco prudentes, opongámonos a quienes no guardan una línea de acción coherente, rechacemos la falta de cordura y el populismo… castiguemos a aquellos cuya putrefacción ética ha alcanzado un grado solo comparable con los cadáveres que yacen en las calles de nuestras ciudades.