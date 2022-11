En pleno mundial y cuando prácticamente todo el país está concentrado en los encuentros de la selección, en el Ecuador se juega un partido gravitante: el futuro de la institucionalidad, la independencia de las funciones del Estado y la democracia.

La pugna entre el ejecutivo y el legislativo por lograr una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y, con ello, intervenir en los procesos de designación de autoridades de control. Eso es lo que está en juego.

En días pasados la mayoría que controla la Asamblea Nacional destituyó a una parte de los consejeros del Cpccs. Y aunque se ha interpuesto una medida cautelar que restituye a los censurados en sus funciones, tarde o temprano esta mayoría terminará por tomarse el Cpccs. Con ello, la designación del nuevo Contralor, Defensor del Pueblo, una parte de los miembros del Consejo de la Judicatura y nuevos jueces tendría nuevamente injerencia política, deslegitimando y ahondando aún más la crisis institucional que vive el país.

El manoseo político en la designación directa e indirecta de autoridades de control y especialmente jueces lleva no solo a un debilitamiento institucional sino a la profundización de la corrupción y el régimen de impunidad. Esto explica, por ejemplo, que un Juez de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas haya admitido una petición de medida cautelar a favor de la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glas. Inobservando el estricto cumplimiento de la norma y actuando más allá de su competencia territorial, nuevamente un juez se va por encima de procesos y sentencias ejecutoriadas por corrupción. Es importante mencionar que a más de los varios procesos que todavía están en curso en contra del ex vicepresidente, hay sentencias ejecutoriadas por cohecho y asociación ilícita.

Estos hechos terminan por ahondar la crisis institucional que atraviesa el país, sin que exista la esperanza ni la posibilidad de que esto pueda evolucionar para bien. Estamos entrampados en un círculo vicioso que se agranda a medida que pasa el tiempo.