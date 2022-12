Crisis de El Comercio

En algún momento de nuestras vidas siempre se presentan situaciones. Pensamos que nos ahogamos en un vaso de agua. Un apreciado amigo suele decir que, la mayor parte de estas situaciones, son contratiempos y no problemas.

En estos días se ha conocido a través de los propios trabajadores y medios de comunicación de que el Diario El Comercio atraviesa por una delicada situación financiera. Yo quisiera pensar que se trata de un contratiempo más que de un problema grave. Es que los contratiempos siempre pueden solucionarse si encontramos un camino acertado de acción.

Es una pena para el país y la ciudad de Quito que un diario con más de 116 años de existencia pase posiblemente por la peor crisis de su historia. Situación que, en contexto, afecta no solo a este diario sino a muchos rotativos de la región. Y es que más allá de la situación particular que pueda atravesar, no hay cómo desconocer una clara realidad: el futuro son los medios digitales.

Sin embargo, pese a que estamos inundados de portales supuestamente periodísticos, muchos de éstos carecen de rigor y precisión en la cobertura noticiosa. Por ello, es fundamental que, de la mano con un buen manejo financiero y comercial, los diarios tradicionales puedan renovarse y estar al día frente a los nuevos desafíos. Los Ángeles Times, por ejemplo, es uno de los pocos diarios a nivel mundial que ya se financia por completo con sus ingresos on-line.

Más allá de quien ahora sea el accionista o el propietario principal de Diario El Comercio, nuestro país no puede darse el lujo de perder otro medio de comunicación independiente y de prestigio. Los momentos de crisis no son para abandonar el barco. Al contrario, se requiere el apoyo y colaboración de todos: trabajadores, periodistas, lectores, suscriptores, empresas que pauten publicidad…

El Comercio atraviesa por un momento difícil. Contratiempos. Nada que no pueda solucionarse con buen criterio, profesionalismo y visión de futuro. Por ello, ahora más que nunca se necesita del apoyo de todos. No olvidemos que los medios independientes son un soporte clave de la democracia.