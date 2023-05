La Corte ¿responsable de la política?

La Corte Constitucional desconcierta a muchos. La idea de encasillarla como gobiernista u opositora, fracasa estrepitosamente, porque mientras los cercanos al régimen aplauden ciertas decisiones, otras les hacen rabiar y son vistas como parte de una conjura desestabilizadora.

El problema no es la Corte, sino nuestra sociedad. La idea de que los jueces están ahí para responder a las necesidades de los actores de la coyuntura política, es parte del ADN nacional. En el fondo, lo que molesta no es que la Corte acabe alineada con un grupo determinado, sino el hecho de que ese grupo no sea el nuestro.

Sí, las decisiones de una Corte Constitucional tienen inevitables componentes y consecuencias políticas, pero deben ser tomadas no a partir de la idea de solucionar los problemas de quienes participan en la contienda, sino desde el concepto de política que piensa en la institucionalidad; no en el éxito o el fracaso de una opción determinada, sino en la forma en que lo resuelto contribuya a consolidar el régimen democrático. Lamentablemente, la democracia importa menos que la necesidad de imponer las propias ideas.

La excepcionalidad de la muerte cruzada pone a la Corte ante la necesidad de preservar el régimen democrático, de fijar los límites y posibilidades de un esquema de gobierno que prescinde del parlamento. Por ahí andan quienes le reclaman por “meterse donde no le toca”, cuando pide que el presidente justifique la urgencia de los decretos que le envía; limítese a revisar los temas de constitucionalidad, dicen. Pero resulta que el principal tema de constitucionalidad tiene que ver con la urgencia de lo planteado, porque ese es el límite que la Constitución establece, para evitar que los decretos leyes se conviertan en mero ejercicio dictatorial.

Difícil entenderlo en una sociedad construida a partir de los moldes de la hacienda y dispuesta a rendir pleitesía a cualquier autoritarismo; porque lo que molesta no son los autoritarios, sino el no poder ser uno de ellos.