Corrosión y ­esperanza

Desde la noche prometedora del domingo 11, respiramos con amplitud, luego de largos meses corroídos por la duda, el miedo, la ­desesperanza.

Pocos días antes, nada parecía garantizar que ganara Lasso; pero cuando los correístas, indignos del pueblo al que representaron fraguando a diario desinstitucionalización, robo y crimen durante los diez groseros años de la mafia en el poder, clamaron en altas voces que Lasso ganaría fraudulentamente, y el diario argentino Página 12 explayó la mentira con precisiones infinitas, nos dimos cuenta de que Lasso ganaría, sin fraude, naturalmente; tanto, que los Arauz no pudieron sino felicitarle. ¡Besos de Judas para tener presentes cada día!… ¡Pueblo admirable el nuestro!: Quito, Guayaquil y Cuenca y todas las provincias orientales –empobrecidas y olvidadas- votaron a favor de Lasso, excepto Sucumbíos. ¿Qué pasa en las provincias costeras castigadas por el terremoto? ¿Qué, en Esmeraldas y Manabí? En un artículo anterior lo preguntamos: ¿cómo, sin el aeropuerto terminado en Manta, los fondos esfumados del Hospital de Pedernales, El Aromo, antes fértil, hoy desertificado? Una carta de

don J. César Palacio Barberán a la Dirección de El COMERCIO lo expresa con nitidez:



“El voto en la Costa […] fue el de la desesperanza, forjado por las circunstancias, apegado a las mafias caudillistas y de narcos que son los únicos que llegan con falsas promesas y entregan migajas a esta población que vive en la encrucijada de atender a quien hoy le aprovecha, o morir”. Esto es, penosamente, cierto; y aterra imaginar que si no se pone límite a la influencia y poder mafiosos generando trabajo, proyectos y oportunidades de vida digna para todos; si ocupados en lo inmediato se deja a los carteles a su albur, pronto empezará a pasar lo que pasa en el inmenso México (inmenso en sentido positivo: en gente buena, en cultura, en gastronomía, en arte, en belleza, en paisaje y en tantos dones de la naturaleza y de sus propios habitantes en gran mayoría conscientes y lúcidos; pero también inmenso en sentido negativo: la corrupción generada desde la política provincial y nacional corroe las bases de la vida mexicana: altísimo índice de crímenes y asesinatos entre miembros de diversas mafias; femicidios; AMLO y su demagogia mañanera, populismo). Qué nos espera si no luchamos contra las mafias que pululan y, por desgracia, no solo en Esmeraldas y Manabí; según la fundación Plan V, “en el correato el avance del negocio ilícito alcanzó proporciones endémicas, Ecuador es una de las superautopistas de la cocaína en el mundo, tal como le gusta al narcotráfico internacional: poco ruido y bajo perfil”.



Duros los años por venir, pero con esperanza, y esto significa la recuperación de la institucionalidad y de la justicia; lucha contra las plagas, empezando por la pandemia, que nos asola; modernización económica y reformas que nos permitan crecer, para atender a fondo en educación y en trabajo, a nuestro pueblo necesitado. Imaginación y bondad…