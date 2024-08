a.- La repentina sorpresa: Dentro de esta suerte de feria de precandidatos, casi candidatos y candidatos, se logra apreciar un correismo muy preocupado, desorientado y quizás aturdido con miras a las próximas elecciones, sobre la base de una izquierda fragmentada y distante, ya que correrían, en principio, por la presidencia y por su cuenta L. Iza por Pachakutik, J. Escala por UP cuyo binomio sería la indígena Pacha Terán y, P. Granja por el partido Socialista; preocupación que no sería para menos, luego de perder Correa dos contiendas seguidas a la presidencia, y una presidencia, me refiero a la de Moreno en la que, ganando, perdió (en buena hora) contundentemente en varios e importantes frentes, entre ellos el control de la presidencia y, la vicepresidencia al haber sido encarcelado Glas.

Para sorpresa de muchos, el pasado 10 de agosto, RC5 presentó su binomio a la presidencia y vicepresidencia, compuesto por L. González y D. Borja respectivamente. Vaya sorpresa para propios, extraños e incluso para el mismo Borja que no se lo suponía, razón por la que tuvo que retornar de Bogotá presuroso para alcanzar a llegar a la convención de RC5; todo lo cual, porque sonaba, entre otros, el nombre de Raúl Chávez, hombre cercano y de confianza de Aquiles Álvarez, concejal y presidente de Reto, movimiento que significaría al correismo aires de renovación; alternativa que se habría visto truncada, por supuestas vinculaciones que pudiera haber tenido Chávez con las empresas investigadas por la Fiscalía de los hermanos Álvarez (incluido el alcalde de Guayaquil). Dentro de ese escenario, es nombrado apresuradamente Borja, el mismo que, se distanció años atrás de la Revolución Ciudadana, aduciendo haber sido traicionado, es decir, por motivos de fondo, volviéndose también una suerte de opositor.

b.- Se mueven las frutas: Pese a que, hasta el pasado 17 de agosto tenían tiempo los partidos y movimientos políticos para definir, en “primarias”, sus binomios a la presidencia y vicepresidencia, al parecer no sería menos cierto que, hasta finales de este mes, tendrían tiempo para hacer alianzas a fin de presentar los binomios y cuadros definitivos; aclarándose que, nada estaría dicho, sino hasta las inscripciones de las candidaturas que deben darse del 13 de septiembre al 2 de octubre.

El correismo sabe bien que, necesitará de apoyo externo (sea un candidato a la vicepresidencia que hale gente y/o un movimiento político que le brinde aireación y ampliación electoral) para poder llegar, ya que, su fuerza política tiene un tumbado ya comprobado en varias elecciones; y, si le sumamos la desacertada presencia y aval a los resultados a favor de Maduro el 28 de julio, el panorama se le pone aún más cuesta arriba. Tal es así que, por primera vez, no encabeza la lista de las preferencias electorales, superándole Noboa.

Mientras tanto, Dalton Bacigalupo, quizás una de las pocas mentes lúcidas de la ID, ha tomado distancia de esta, a fin de apoyar a Henry Cucalón, sobre la base de rescatar la ética en la política. Incluso, ha manifestado refiriéndose respetuosamente a Carlos Rabascall, que suena como precandidato a la presidencia por la ID, que él no ha logrado aún comprender bien en dónde se estaría metiendo… Cabe indicarse que, Cucalón, persona inteligente y que goza de buena imagen, correría por la presidencia por Construye, siendo este y Kronfle, junto con A. González en menor grado y quizás F. Tabacchi (de lograr consolidar su candidatura), los contendores de Noboa en la tendencia; sin perjuicio de Topic, que ha vuelto a sonar, pero ahora por SUMA.

Por su parte, el oficialismo ha lanzado la candidatura de Noboa en binomio con M.J. Pinto, con el pesado dolor de cabeza de cómo sortear para no ser reemplazado por la vicepresidenta Abad; y, ahora, cómo sobrellevar la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por “violencia política de género” en su contra, interpuesta forzosamente por Abad; denuncia que, no tendría mayor sustento, ya que, la razón del distanciamiento sería por motivos de profunda desconfianza y desacuerdos, independientemente de si es mujer u hombre. Por cierto, un acierto de Noboa, poner en primer lugar de la lista para Asambleístas Nacionales a su madre Annabella Azín, quien seguro entrará favoreciendo vigorosamente al resto de candidatos, entre los que están N. Olsen, S. Fritschi, E. Torres. De ser ADN quien lleve el mayor número de asambleístas, no se descartaría que la madre de Noboa, y de ganar este la reelección, sea quien presida la Asamblea, lo cual sería algo inédito, pero democráticamente factible, contribuyéndose así a la gobernabilidad.

c.- ¿Por la derecha la salida? Correa ha expresado públicamente la necesidad de la unidad, y que, al momento, se siente más cercano a una “derecha nacionalista honrada, que hacia una falsa izquierda que ha sido la garrotera de la derecha”. ¿Será acaso que, agotada las posibilidades en la izquierda, una alianza de ocasión, con algún movimiento hacia el centro, centroderecha, apuntale – en su visión – la probabilidad de ganar? Por el momento nada está dicho de manera definitiva, pero parecería que, luego de las declaraciones de Correa, la candidatura de Borja estaría sobre arenas movedizas y, estaría condicionada a que RC5 no logre obtener apoyo de otros grupos, en los cuales el puesto de vicepresidente estaría en juego como pieza de cambio. Así, la situación haría que, el correismo voltee a ver a la derecha en busca de alguna salida en estos momentos de emergencia electoral, siendo, en palabras recientes de Correa, Marco Flores una opción, debilitando aún más la presencia de Borja. Las preguntas que cabe son ¿Qué pasaría si no se logra ninguna alianza? Le tocaría al correismo correr mismo con Borja, el mismo que no halaría mayor gente (salvo un sector de la clase media de izquierda de Quito y en el mejor de los casos de la sierra), el mismo que no sería bien visto internamente por su pasado distante y confrontativo al correismo, y por haber sido tomado en cuenta, descartando partidarios que sí se la habría “jugado”, consecuentemente, Borja ¿puede considerarse un candidato de unidad? ¿Correa puede apelar a la derecha y a la unidad, cuando esta también se presenta dividida? Parecería que el más desorientado en estas elecciones, fuera de los candidatos de ocasión, sería y con sobrada razón, el propio correismo.